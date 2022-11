Il criminologo aggiunge che spesso «le giovani donne provenienti da contesti di disagio educativo diventano vittime». E punta il dito contro chi si macchia delle violenze sessuali, cioè gli immigrati. Coccolati da stampa e istituzioni, commensali di pietra del dibattito: stupisce, anzi, che dall’ambiente accademico si alzi una voce disposta ad accendere i riflettori sul problema. Questi giovani immigrati, sottolinea, «quasi mai ammettono di aver molestato le donne. Non è chiaro se non lo dicano perché sanno che è sbagliato, oppure, ancora peggio, se non lo ammettono perché non ritengono di avere commesso alcun reato».

Bolle sociali e social

La piaga delle molestie e delle violenze sessuali nei confronti delle studentesse svizzere è acuita dalla tendenza di queste «bolle» sociali all’autoisolamento, alla ghettizzazione in un ambiente modellato sulle usanze dei Paesi d’origine dove la donna è marginalizzata e considerata inferiore. I social giocano un ruolo chiave nella formazione di queste «bolle». In tutto questo è chiaro il fallimento del sistema educativo in generale, e degli insegnanti in particolare, che hanno gettato la spugna nel raccogliere la sfida educativa legata agli impossibili processi di integrazione. Tutte cose che noi ripetiamo da anni: evidentemente (e purtroppo) il famoso «elefante nella stanza» ha assunto dimensioni tali da non poter più essere ignorato.

Cristina Gauri