Bologna, 18 mag – Piogge incessanti, intere città e paesi devastati, oltre 20 fiumi esondati. Una catastrofe sempre più drammatica e il maltempo che continua a infierire sull’Emilia Romagna. Il bilancio delle vittime dell’alluvione è salito a 9, alcune persone risultano disperse. Circa 20mila le persone evacuate in tutta la regione, con intere strutture allagate. Allerta rossa confermata anche per oggi. Le scuole resteranno chiuse, con la viabilità fortemente compromessa. Mentre in Toscana, Marche e Lombardia resta l’allerta arancione.

Il ministro Pichetto: “Il governo dichiarerà stato di calamità”

In Emilia Romagna si contano inoltre 280 frane e più di 400 le strade interrotte. In tutto, i comuni colpiti dall’alluvione sono 41. Migliaia di persone sfollate, in particolare dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Ieri circa 50mila persone sono rimaste senza corrente elettrica. Non si ferma la macchina dei soccorsi, con volontari arrivati da tutta Italia. La conta dei danni è appena iniziata, con molte aziende rimaste in ginocchio. Per martedì prossimo è stato fissato un Cdm in cui verranno varati provvedimenti a sostegno dei territori colpiti: sarà sicuramente deliberato lo stato di calamità, come annunciato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a Rai Radio 1.

Alluvione in Emilia Romagna, le zone maggiormente colpite

Le zone più colpite dall’alluvione sono Faenza, Cesena e Forlì e molti altri centri urbani dell’Emilia Romagna. I soccorsi in alcuni casi sono stati più complicati anche a causa dei blackout alle linee elettriche e telefoniche. Diverse strade risultano poi raggiungibili solo con i gommoni.

Nella notte si sono verificati ulteriori allagamenti in Romagna, soprattutto nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e l’intera rete secondaria dei canali consortili, l’acqua ha così invaso vaste aree delle campagne. Allagamenti nelle località di Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna. Evacuazioni a Castel Bolognese, sempre in provincia di Ravenna, dove si è pure verificato un problema di assenza di acqua potabile. Il Comune ha quindi distribuito l’acqua nelle zone raggiungibili e al palazzetto dello sport è giunta un’autobotte. Sarà un’altra durissima giornata.

Alessandro Della Guglia