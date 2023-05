Il mondo è oggi più interconnesso che mai. Dopo aver superato la parte peggiore della pandemia, negli anni 2022 e 2023, il telelavoro rimarrà per sempre. Vivere in Italia e lavorare a distanza con un’azienda statunitense fa già parte della nuova realtà post pandemica. Tuttavia, può accadere che l’azienda richieda la presenza di un dipendente, o che il suddetto abbia ricevuto un viaggio inaspettato come premio per il miglior consulente, o che il viaggiatore voglia semplicemente andare in vacanza con la propria famiglia. Qualunque sia il motivo, il passeggero e i suoi familiari avranno bisogno della richiesta di un ESTA urgente. In questo articolo abbiamo raccolto tutto ciò che è necessario affinché un tale momento non colga di sorpresa nessun potenziale turista.

Preparazione per un viaggio negli Stati Uniti

Indipendentemente dal luogo in cui ci si reca, per lasciare l’Italia e, a maggior ragione, la Comunità Europea, è necessario portare con sé tutti i documenti previsti dalla normativa internazionale, soprattutto quelli particolarmente richiesti dal Paese di destinazione. Questi sono.

Il passaporto valido di ciascun viaggiatore.

Per viaggiare in qualsiasi Paese extracomunitario è indispensabile avere un passaporto valido, con scadenza di almeno sei mesi dal momento della partenza dall’Italia. Oltre al passaporto, affinché il viaggio sia incluso nel programma di esenzione dal visto è necessario un ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Non è un visto e può essere utilizzato solo in questi casi specifici:

Quando la durata del viaggio è inferiore a 90 giorni.

Se lo scopo del viaggio è per affari o per turismo.

Se gli Stati Uniti vengono utilizzati come scalo per il proseguimento del viaggio verso altri Paesi.

Come ottenere il passaporto italiano

Ogni cittadino italiano può richiedere il passaporto presentando la domanda presso uno dei seguenti uffici:

Presso la stazione dei Carabinieri del luogo di residenza

Presso gli uffici del Comune di residenza

Presso l’Ufficio Passaporti del Commissariato di Pubblica Sicurezza

In Questura

La richiesta deve essere accompagnata da:

Un modulo scaricabile dal sito della Polizia dello Stato, firmato dal richiedente.

Una marca da bollo, che può essere acquistata presso i punti vendita autorizzati

La ricevuta di pagamento della tassa

Due fotografie frontali

Si deve tener conto che i tempi di attesa per ottenere il passaporto possono durare circa due settimane. In caso di viaggi urgenti e se il passaporto è necessario con urgenza, è necessario recarsi di persona presso il luogo in cui viene presentata la domanda e compilare un modulo per accelerare la richiesta. Tuttavia, non sono garantiti tempi molto brevi. Per questo motivo è fondamentale prendere tutte le misure necessarie. Il passaporto ha una validità di 10 anni per gli adulti, di 5 anni per i giovani dai 3 ai 18 anni e di 3 anni per i minori di 3 anni.

Richiesta dell’ESTA americana

Oltre al passaporto, gli italiani che intendono recarsi negli Stati Uniti devono essere in possesso di un’ESTA valida prima della partenza. Come accennato all’inizio, l’ESTA è un’autorizzazione al viaggio e non un visto. Viene rilasciata sotto forma di biglietto digitale strettamente legato al numero di passaporto con cui è stata richiesta.È necessario prestare molta attenzione al momento della richiesta, perché in caso di errore e di mancata corrispondenza dei dati tra il passaporto e l’ESTA, l’autorizzazione risulterà non valida.Al momento del check-in per lasciare il Paese, il passaporto verrà controllato e vi si troverà il collegamento elettronico con l’ESTA corrispondente. È quindi importante assicurarsi che tutte le informazioni siano esatte. Ogni ESTA è individuale e personalizzata, non esistono ESTA collettive. Pertanto, tutte le persone che viaggiano insieme devono avere la propria ESTA per i loro passaporti individuali, compresi i minori.Senza un’ESTA valida, non si potrà effettuare il check-in per l’imbarco, indipendentemente dal mezzo di trasporto. Possono trascorrere fino a 72 ore dal momento in cui viene richiesto l’ESTA fino al suo rilascio, quindi è bene fare attenzione a richiederlo con anticipo. Chi si trovasse nella situazione stressante di non poter accedere al proprio mezzo di trasporto può richiedere un ESTA urgente, pagare una tassa aggiuntiva e ottenerlo poche ore dopo. Non ci sono garanzie reali di tempi di consegna brevi. Pertanto, il consiglio migliore è quello di fare le cose con il dovuto anticipo per non impazzire.

Procedura per richiedere l’ESTA

La procedura è abbastanza rapida e richiede solamente tre step:

Presentazione del passaporto insieme alla richiesta, il cui modulo è compilato in ogni sua parte corrispondente; allegare i documenti richiesti e alcune informazioni sul viaggio.

Ricevuta del pagamento dei costi associati

Copia del passaporto e della domanda. Questo deve essere fatto per ogni passaporto coinvolto nel viaggio.

L’ESTA è valido per due anni dal rilascio. Durante questo periodo può essere utilizzato per ogni ingresso e uscita dagli Stati Uniti, purché il passaporto sia valido. Ogni singolo soggiorno ha una durata massima di 90 giorni.