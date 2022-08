Roma, 19 ago – Mariastella Gelmini vuole il Draghi bis, forse tris, forse eterno. Almeno a giudicare dalle dichiarazioni riportate su Agenzia Nova.

Gelmini e il Draghi eterno

Così Mariastella Gelmini, fresca di ingresso in Azione di Carlo Calenda: “Siamo testoni liberali, determinati a far proseguire l’esperienza del governo Draghi. È il programma riformista, europeista ed atlantista nel suo complesso, partendo naturalmente dal Pnrr”. Poi aggiunge: “Se fossimo al governo coglieremmo la grande chance che ci offre: gettare le basi per concepire una politica economica di medio-lungo termine. Sono convinta che i punti di partenza imprescindibili in questo senso siano le misure contro l’inflazione e a favore del potere d’acquisto delle famiglie, le detassazioni per i giovani e quelle per fare fronte al caro energia”.

Energia e nucleare



Così prosegue l’intervista al Messaggero: “La diversificazione energetica è irrinunciabile. Visto il crescente fabbisogno e l’autunno e inverno che ci attendono, serve il giusto mix di rinnovabili e nucleare. Le sole tecnologie rinnovabili richiederebbero impianti eolici e fotovoltaici in misura almeno tripla rispetto alla combinazione di rinnovabili e nucleare”. Sul punto focale, poi, la Gelmini torna spesso: “Non tiriamo Draghi per la giacca, ma non vogliamo nemmeno gettare alle ortiche il lavoro svolto. Mandare a casa il governo è stata una scelta scellerata che ha condannato l’Italia all’instabilità. Dobbiamo riprendere da subito il percorso interrotto”. Insomma, Draghi per sempre. Come, del resto, è linea ufficiale del partito.

Alberto Celletti