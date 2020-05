Roma, 1 mag – La presidente della Calabria Jole Santelli rimane salda sulle sue posizioni e sull’ordinanza nella Fase 2, che permette la riapertura di bar e ristoranti della regione ben prima delle tempistiche indicate dall’ultimo Dpcm. A nulla è servito l’altolà con minaccia di diffida del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Stamattina Santelli ha infatti ribadito la sua decisione in un’intervista rilasciata a La Stampa. La diffida, per il governatore, «è un atto che il governo legittimamente può fare. Anche se io lo sconsiglierei fortemente. Io non ho riaperto la ristorazione all’interno dei locali, ho solo consentito di mettere qualche tavolo all’aperto. Tutto questo pasticcio per qualche tavolo mi pare eccessivo», spiega Santelli.

Che non ha la minima intenzione di ritirare l’ordinanza, ritenendola «una norma giusta», prevedendo che «entro dieci giorni il governo farà lo stesso con un nuovo Dpcm. Io ho seguito un protocollo con precauzioni rigide, non penso di avere fatto nulla di sconvolgente. Se il governo deciderà di impugnare sarà un atto politico, secondo me potrebbe evitare», ribadendo l’impegno della Regione nel contenimento dell’epidemia: «Siamo quelli che hanno fatto più tamponi. Siamo arrivati a 24 tamponi per ogni contatto. Proprio perché siamo consapevoli di avere una sanità in difficoltà abbiamo cercato di fare una rete di contenimento», spiega.

Il governatore non si dice preoccupato a proposito dello studio dell’Iss circa l’esplosione dei contagi citato dal governo: «Guardi che i ristoranti li ha riaperti il governo quando ha consentito possibilità di asporto. Le cucine sono aperte. Io ho solo previsto la possibilità di mettere dei tavoli fuori», puntualizzando come «anche l’Iss dice che all’aperto i rischi sono minimi. Ma l’aumento dei contagi non sarà dato da due tavolini davanti a un bar o a un ristorante». Il rischio vero, per Santelli, è dato dall’esodo dalle regioni del Nord atteso dopo il 4 maggio: «quello che ha autorizzato con il Dpcm, la possibilità di rientrare al Sud per chi era rimasto bloccato al Nord nelle scorse settimane. Io ho dovuto fare un’ordinanza per chi torna, è il terzo esodo in rientro che siamo costretti a gestire da soli». E conclude: «Io non ho fatto una norma contro il governo ma per la Calabria, secondo me aiuta la Calabria e i calabresi. Le misure dovrebbero essere discusse molto di più con i territori.