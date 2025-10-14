Roma, 14 ott – “Diritti (S)connessi: discriminazioni e libertà nel mondo digitale”, questo il titolo dell’incontro che si terrà domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 17:00 a Milano presso la cornice del Grattacielo Pirelli in Via Fabio Filzi 22.

Come cambia il concetto di libertà, uguaglianza e rispetto nel mondo digitale? Quali nuove forme di discriminazione nascono nell’era dei social network e delle piattaforme online? A queste domande cercherà di rispondere l’incontro “Diritti (S)connessi: discriminazioni e libertà nel mondo digitale”, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 17.00 presso il Grattacielo Pirelli di Milano.

L’iniziativa si propone di approfondire le sfide giuridiche, sociali e culturali legate alla tutela dei diritti nella società digitale, con un confronto tra esperti del mondo accademico, legale e della comunicazione.

Il programma dell’evento

Interverranno:

Prof. Avv. Marilisa D’Amico , costituzionalista e Prorettrice dell’Università degli Studi di Milano

, costituzionalista e Prorettrice dell’Università degli Studi di Milano Dott.ssa Silvia Brena , giornalista e co-fondatrice di Vox – Osservatorio sui diritti

, giornalista e co-fondatrice di Vox – Osservatorio sui diritti Avv. Alessandra Fossati, esperta in diritto delle nuove tecnologie

Saluti istituzionali: Cons. Avv. Luca Marrelli

Modera: Dott. Alex Grassi

L’evento rappresenta un momento di riflessione e dialogo sul delicato equilibrio tra libertà di espressione, rispetto della persona e responsabilità nel mondo digitale, con l’obiettivo di promuovere una rete di consapevolezza e cittadinanza attiva, soprattutto tra i più giovani.

