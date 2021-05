Le voci su un possibile scisma della Chiesa tedesca ormai girano incontrollate da settimane. E se in principio il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Batzing, aveva aperto alla possibilità per i sacerdoti di benedire le coppie gay, ora il prelato mette le mani avanti e frena. Pur restando sostanzialmente dalla parte dei «ribelli». «Non considero iniziative pubbliche come quelle programmate per il 10 maggio un segno utile e una strada che porti lontano. Le celebrazioni di benedizione hanno la loro dignità teologica e il loro significato pastorale e non possono diventare strumenti di manifestazioni o azioni di protesta», ha fatto sapere.

Dal Vaticano si è espresso il cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la Vita. «La Chiesa ha le braccia aperte per tutti, in qualunque situazione si trovino ma la benedizione – ha spiegato, ritornando sulle parole del card. Lusi Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede – è un sacramentale ed è legato al sacramento del matrimonio». Cioè l’unione tra uomo e donna. La «benedizione» inscenata dai sacerdoti tedeschi, in buona sostanza, continua a essere carta straccia.