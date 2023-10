Hamas, l’ex ministro della Sanità contro l’Italia: “Parte dell’aggressione contro di noi”

Roma, 31 ott – Hamas, per bocca del suo ex ministro della Sanità, attacca duramente l’Italia e il suo governo. Parole forti in un momento di grande tensione sulla scena mediorientale.

Hamas, l’ex funzionario contro l’Italia

Come riporta l’Ansa, nel contesto della trasmissione Agorà su Rai3, è intervenuto l’ex ministro della Sanità di Hamas Basem Naim, che ha espresso dichiarazioni molto dure contro l’Italia. Naim, che attualmente è capo del Consiglio per le relazioni internazionali dell’organizzazione a Gaza, si è così espresso: “Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. È un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti dell’aggressione contro il nostro popolo”.

“Israele agisce con la complicità dell’Occidente”

Naim ha anche aggiunto, successivamente: “Israele oggi non agisce da solo. Israele agisce per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell’Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo”. Infine, il quesito: “Come possiamo affrontare tutto questo? Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo”. In realtà sullo stesso concetto di “comunità internazionale” negli ultimi anni si sono moltiplicate le osservazioni critiche, visto il sostanziale ripiegamento ad approcci e politiche troppo spesso provenienti da oltreoceano. Che Hamas esprima dichiarazioni contro l’Italia, in questo senso, è la naturale conseguenza di una situazione letteralmente degenerata nell’ultimo mese.

Aurelio Del Monte