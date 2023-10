Israele, il pasticcio di un’invasione a Gaza che non avrebbe l’appoggio neanche degli Usa

Roma, 16 ott – Il caos tra Israele e Palestina ha una puntata futuribile, ritenuta prossima da molti, improbabile da altri, inquadrata in modo in certo nelle sue modalità: l’invasione di Gaza, su cui più o meno tutti si sono espressi in modo negativo. Non solo l’inutilissima Onu, ovvero lo specchio per le allodole per eccellenza quando si parla di controversie internazionali, ma perfino gli Stati Uniti, i quali per bocca del presidente Joe Biden hanno espresso il loro parere sfavorevole all’operazione. Dall’altro lato Israele rassicura a metà: vogliamo distruggere Hamas, però non vogliamo entrare e rimanere, “ma sì, ma in fondo no”. Sullo sfondo, un Iran che minaccia un intervento in caso di occupazione della Striscia. Insomma, un bel pasticcio. Tanto per cambiare.

Israele, i dissidi con gli Usa su un’invasione a Gaza

Come riporta l’Ansa, Biden è stato laconico ma chiaro: “Un’occupazione di Gaza sarebbe un grosso errore”, con la sottolineatura che “Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese”, spiega il presidente Usa. Biden ribadisce che Hamas deve essere stroncata, ribadendo però l’importanza della creazione di uno Stato palestinese. Poi però aggiunge: “Credo che lo Stato ebraico capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah”. Da parte israeliana vengono timide rassicurazioni, “temperate” dallo scopo dichiarato di distruggere Hamas medesima, il che le rende di per sé abbastanza labili. L’ambasciatore israeliano all’Onu, Gilad Erdan, dice: “Non abbiamo alcun interesse ad occupare Gaza o a restarci, ma poiché stiamo lottando per la nostra sopravvivenza e l’unico modo è annientare Hamas, dovremo fare tutto il necessario per distruggere il loro potenziale”. Da annientare Hamas a qualsiasi costo sterminando tutto il resto il passo è breve, quindi, insomma, è una risposta che vale ciò che vale…

Le minacce dell’Iran

Israele si prepara ad invadere Gaza senza dirlo troppo, ma ciò che preoccupa ancora di più è la possibile escalation del conflitto, con un intervento diretto dell’Iran. Sono gli stessi americani a fiutare la situazione, come afferma il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “Non possiamo escludere che l’Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci ad ogni possibile evenienza”. Intanto le milizie della Guardia rivoluzionaria di Teheran si muovono, sebbene il tutto sembri, al momento, solo a scopo difensivo. Ma i messaggi dalle autorità sono chiari: “Nessuno può garantire il controllo della situazione” in caso di invasione di Gaza, dice Teheran a Tel Aviv.

Alberto Celletti