Nella lunga comunicazione la zelante manager elencava i vari casi in cui avrebbe adottato una politica di tolleranza zero: «Se si tratta di un’“emergenza familiare” ma non puoi descriverla, peccato». La morte del proprio cane non rappresentava l’unico caso in cui si era tenuti a presentare prova fisica: «Se sei malato devi venire a dimostrarcelo». Bacchettate sulle mani anche per coloro che chiedevano una turnazione più soft: «se vuoi fare solo turni di mattina vai a lavorare in banca».

Ai vertici di Olive garden non sono piaciuti i toni da kapò della manager, e ancor di meno la valanga di cattiva pubblicità che l’azienda si è inevitabilmente tirata addosso. Morale della favola, la donna è stata silurata. «Ci sforziamo di fornire ai membri del nostro team un ambiente di lavoro attento e rispettoso — spiegano in una nota trasmessa alla stessa KCTV5 —. Questo messaggio non è in linea con i nostri valori. Possiamo quindi confermare che ci siamo separati da questa manager».

Cristina Gauri