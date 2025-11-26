Lecce, il Comitato 10 Febbraio: “No alla strumentalizzazione della tragedia di Norma Cossetto”

Lecce, 26 nov – Stupore nel Salento per l’iniziativa di alcune associazioni che a Lecce hanno deciso di avvolgere la panchina tricolore dedicata alla memoria di Norma Cossetto con un telo rosso, collocando sulla seduta delle scarpette rosse. Sulla questione è intervenuto il Comitato 10 Febbraio.

Il comunicato del Comitato 10 Febbraio

Nel comunicato la nota associazione che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle terre storicamente italiane del confine orientale “esprime ferma indignazione per quanto avvenuto questa mattina [ieri, ndr] presso la panchina tricolore ubicata in via Indipendenza a Lecce e dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa italiana infoibata nel 1943 dai partigiani comunisti jugoslavi“.

Come ricorda la nota, infatti, “Norma, oltre a essere stata assassinata, fu vittima di violenza e stupro. Il suo martirio rappresenta uno degli episodi più atroci della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Per questo motivo consideriamo profondamente irrispettosa l’iniziativa con cui alcune associazioni hanno deciso di avvolgere la panchina con un telo rosso e di collocarvi delle scarpette rosse. Trasformando un luogo di memoria storica in un supporto simbolico avulso dal suo significato”.

Una sovrapposizione che crea confusione

Il Comitato 10 Febbraio “pur riconoscendo l’importanza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne“, ricorrenza sostenuta con convinzione, ritiene che “questa sovrapposizione abbia prodotto una confusione inaccettabile. Finendo per oscurare proprio la storia di una giovane donna brutalmente violata e uccisa“.

La panchina tricolore dedicata a Norma Cossetto infatti “nasce per ricordare una vittima precisa, un fatto storico preciso e un dolore nazionale preciso. Ogni forzatura simbolica che ne stravolge il senso costituisce una mancanza di rispetto verso la sua memoria. E verso tutte le vittime delle foibe. Il Comitato 10 Febbraio chiede che episodi simili non si ripetano. E che il ricordo di Norma Cossetto venga tutelato e onorato con la dignità che la sua storia impone. La lotta contro la violenza sulle donne è un impegno che condividiamo. Proprio per questo riteniamo essenziale che ogni memoria resti integra. Senza essere strumentalizzata o ridotta a pretesto per iniziative che nulla hanno a che vedere con il luogo e con la tragedia che esso rappresenta“.