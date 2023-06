Roma, 26 giu — Non indignatevi troppo, perché come loro stesse ammettono, «è stata proprio l’indignazione delle persone a costruire il nostro impero»; Jessie Jo Richardson, 55 anni, e Phoenix Rae Blue Richardson, 23, sono madre e figlia diventate famose per avere un profilo OnlyFans condiviso dal quale diffondono contenuti hard a pagamento.

Madre e figlia su OnlyFans, polemiche nel Regno Unito

«Se lo hai immaginato, esiste, e se esiste, c’è mercato nel porno», è un vecchio adagio di internet e riguarda, in maniera particolarmente vera, le fantasie di incesto tra madre e figlia. Basta visitare un portale qualsiasi di contenuti a luci rosse ed effettuare una breve ricerca con le parole chiave per rendersene conto. Ma si tratta in genere di contenuti recitati, dove le attrici non appartengono alla stessa famiglia. Qui invece madre e figlia, originarie del Warwickshire (Inghilterra), rivendicano fieramente il grado di parentela e i relativi guadagni che la condivisione su OnlyFans porta loro. Il risultato? Un’ondata di indignazione che ha scosso gli utenti web del Regno Unito, portandoli a catalogarle come incestuose e inappropriate (questi i commenti ripetibili).

Un fiume di soldi

Tutto è iniziato con un video di madre e figlia vestite da dominatrici, con tanto di fruste e vestitini in latex, subito diventato virale sui social; da lì la decisione di «capitalizzare» questo tipo di perversione online sbarcando su Onlyfans, che attualmente le porta a guadagnare 8.000 sterline a testa al mese: «È un fenomeno appena esploso e ora ci paga le nostre bollette. Tra di noi non ci tocchiamo ma siamo felici di posare nude o in lingerie», spiegano al DailyStar. «Ci divertiamo e basta», insistono con candore. «Andavo in giro per casa nuda tutto il tempo, quindi ci siamo abituate. Le persone ci hanno chiamato incestuose, ma non capiscono davvero cosa facciamo e nel tempo i commenti negativi sono diminuiti».

E’ incesto?

La figlia Phoenix sostiene addirittura che i suoi amici sarebbero invidiosi «del legame che ho con mia madre. Siamo molto a nostro agio l’una con l’altra ed è così divertente fare quello che facciamo». Le due non sembrano dare peso alle critiche, perché è proprio quel tipo di commenti «che spinge le persone ad abbonarsi ai nostri OnlyFans». Qualsiasi pubblicità «è una buona pubblicità». Nel frattempo, la discutibile attività ha fruttato loro un mucchio di quattrini, tanto da potersi permettere lussi, spese voluttuarie e di acquisatre due case vacanze, una Spagna e un’altra in Bulgaria: «Viaggi, ristoranti, abbiamo una vita davvero bella».

Cristina Gauri