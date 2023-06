Roma, 26 giu – Derubata vergognosamente contro la Francia all’esordio, vittoriosa ieri contro la Svizzera, ora l’Italia dell’Under 21 rischia di essere eliminata dall’Europeo per un possibile biscotto. Sembra incredibile, ma agli azzurrini potrebbe non bastare una vittoria contro la Norvegia nell’ultima sfida del Girone D. Parliamo di uno scenario da incubo, in apparenza difficile da realizzarsi, che però non possiamo affatto escludere. Spieghiamo perché, toccando ferro e incrociando le dita.

La classifica e i criteri

Dopo la vittoria dell’Italia Under 21 per 3-2 contro la Svizzera e quella della Francia per 1-0 contro la Norvegia, la situazione in classifica è al momento la seguente: Francia 6 punti, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0. Gli scandinavi sono già eliminati, le altre tre squadre possono ancora qualificarsi. Difatti, i primi tre criteri della classifica avulsa (prendono tutti in considerazione la questione degli scontri diretti, non la differenza reti generale nel girone) sono questi: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti e gol negli scontri diretti. Di conseguenza, se la Svizzera dovesse battere la Francia e l’Italia la Norvegia, ci sarebbero tre squadre a 6 punti. A quel punto verrebbero considerate le partite tra Francia, Svizzera e Italia. Al momento la situazione della differenza reti è questa: Francia +1 (Italia-Francia 1-2), Italia 0 (Italia-Francia 1-2 e Svizzera-Italia 2-3) e Svizzera -1 (Svizzera-Italia 2-3).

Under 21, per l’Italia possibile biscotto in Svizzera-Francia: le combinazioni

Ora, provando a dare per scontata la vittoria degli azzurrini contro i norvegesi già fuori dai giochi, il biscotto sarebbe comunque possibile. Vediamo come e perché.

Primo esempio: la Svizzera batte 3-2 la Francia. In tal caso gli elvetici arriverebbero primi nel girone (differenza reti uguale a zero con 5 gol fatti e 5 subiti), mentre Italia e Francia avrebbero la stessa differenza reti (0) con lo stesso numero di gol segnati (4). Come seconda passerebbe la Francia, perché verrebbe preso in considerazione lo scontro diretto che i transalpini hanno vinto (2-1, con tanto di saccheggio clamoroso).

Secondo esempio: la Svizzera batte 4-3 la Francia. In questo caso Svizzera, Italia e Francia avrebbero la stessa differenza reti (0). Ma arriverebbero primi gli svizzeri, grazie al maggior numero di gol segnati negli scontri diretti (6). E la Francia passerebbe come seconda (5 gol), con l’Italia eliminata come terza (4 gol).

Certo, questi scenari implicano anche una volontà precisa: quella francese di accontentarsi del secondo posto nel girone.

Alessandro Della Guglia