Roma, 6 giu – Il maltempo nelle Marche nella giornata di ieri ha messo in allarme la regione, specialmente l’area del maceratese, come riporta Tgcom24.

Maltempo nelle Marche, la situazione



L’allerta è scatata ieri pomeriggio, quando tra Macerata e provincia sono cadute pioggie fortissime di tre ore. In fin dei conti poco tempo, ma è bastato per allagare strade e scantinati, causando anche la caduta di alcuni alberi. Oltre a Macerata si sono registrati disagi anche a Tolentino e Pollenza. Inoltre a Villa Potenza e Sforzacosta alcune persone sono state evacuate dai piani più bassi degli edifici a quelli più alti, di fronte all’esondazione del Fosso Narducci. Tutto ciò ha messo in allarme sia i Comuni che la regione. Dalle istituzioni arrivano messaggi di massima attenzione: “A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari”. E poi: “Vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani.La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni”.

Oggi scuole chiuse

Il Comune di Macerata ieri sui social ha anche annunciato: “Per la giornata di domani, martedì 6 giugno, le scuole di Villa Potenza e Sforzacosta saranno chiuse per consentire gli opportuni controlli ed effettuare eventuali sistemazioni”. Mentre ancora si raccolgono i cocci di un disastro come quello dell’Emilia Romagna, insomma, il maltempo estremo minaccia anche le Marche. E la paura torna a diventare protagonista, sperando che l’estate – prima o poi – arrivi davvero.

Alberto Celletti