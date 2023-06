Roma, 6 giu – Poteva succedere solo negli Usa: una madre uccisa a colpi di pistola, ma il motivo è ancora una volta di una stupidità estrema. E se si parla di stupidità estrema, non può che essere accaduto oltreoceano, come riporta anche Tgcom24.

Madre uccisa a colpi di pistola per il “rumore” dei figli: poteva succedere solo negli Usa

La stampa locale, ovviamente, ci si è fiondata. Cnn su tutti. La vicenda è avvenuta a Marion County, in Florida, ancora una volta negli Usa, dove una afroamericana madre di quattro figli è stata uccisa a colpi di pistola da una vicina. Il motivo? Il troppo rumore provocato dai figli che giocavano in giardino.La dinamica è stata piuttosto “bestiale”, dal momento che la vicina, in un primo momento, si è scagliata proprio contro i figli, lanciando un paio di pattini contro uno di loro. Un figlio è entrato in casa per avvertire la madre, la quale è andata dalla vicina per chiedere spiegazioni. La “risposta” è stata una pallottola.

La donna – incredibilmente – è ancora libera

Per il momento non è stato effettuato alcun arresto. Il fatto è troppo clamoroso e difficilmente non avverrà. Ma nel frattempo, la famiglia della vittima, oltre ad affogare nel dolore, chiede ovviamente giustizia. La morte di Aj Owens (questo il nome della madre caduta sotto il fuoco folle della vicina) ha scatenato molto orrore nella comunità. E gli Usa continuano ad essere una sorta di dimensione parallela in cui si spara – e si uccide – per i motivi più stupidi. Dalle strade ai campanelli sbagliati, fino ad arrivare al banalissimo chiasso.

Alberto Celletti