Roma, 21 mag – Chi è guarito dal Sars-CoV-2 dopo averlo contratto, rischia di ammalarsi nuovamente o è immune? E’ una delle domande che hanno maggiormente tempestato il dibattito pubblico sin dall’inizio dell’epidemia e che ad oggi non ha ancora trovato risposta certa. Secondo quanto riportato da AdnKronos, uno studio condotto dal team di scienziati del Beth Israel Deaconess Medical Center (Bidmc) di Boston, e pubblicato sulla rivista Science avrebbe risposto a questo interrogativo. «Nel nostro studio dimostriamo che l’infezione da Sars-CoV-2 protegge da una nuova malattia in caso di ri-esposizione», spiegano il professor Dan H. Barouch, direttore del Center for Virology and Vaccine Research presso Bidmc e primo firmatario della pubblicazione: «Le nostre scoperte fanno ben sperare, una conferma sarà possibile solo con lo sviluppo di vaccini COVID-19».

La ricerca è stata suddivisa in due differenti studi condotti sui macachi per valutare l’efficacia di 6 vaccini Dna candidati contro il virus. E i risultati conseguiti sono quantomeno interessanti. Nel primo studio, il team di scienziati è arrivato a scoprire che sei vaccini Dna candidati riescono a provocare risposte anticorpali in grado di neutralizzare il Sars-CoV-2 nei macachi.

I due studi

In particolare, il professor Barouch e la sua equipe hanno immunizzato 25 macachi rhesus adulti con i vaccini sperimentali, mentre altri 10 animali della stessa specie sono stati esclusi dalla profilassi. Il team ha in seguito esposto tutti e 35 gli animali al virus per tre settimane. I test hanno rivelato cariche virali drasticamente più basse nei macachi vaccinati rispetto al gruppo dispensato. Otto dei 25 animali vaccinati non hanno mostrato alcuna traccia del patogeno mentre gli esami effettuati sui 17 restanti hanno rivelato la presenza di cariche virali molto basse.