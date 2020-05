In certi casi è meglio usare i numeri al posto delle parole. E quelli di Ediliamo raccontano perché abbia conquistato il premio di miglior e-commerce di edilizia nel 2019: 6.000 articoli in pronta consegna, oltre 30mila clienti, con migliaia di recensioni positive su Trustpilot, 130 tra i top brand del settore, 50 anni di esperienza e 7 anni di presenza online. Ma tra le sue prerogative annovera anche la preparazione dell’assistenza clienti, pagamenti sicuri e molto altro ancora.

Abbigliamento, attrezzature e vendita elettroutensili online su Ediliamo.com

La navigazione su Ediliamo.com è semplice, grazie a un’interfaccia ottimizzata sono subito accessibili tutte le principali categorie. Scorrendo all’interno della sezione Elettroutensili, ad esempio, il cliente trova dispositivi a filo, a batteria, strumenti laser per l’edilizia, accessori.

Ma c’è anche molto altro, si trovano centinaia di articoli relativi all’abbigliamento professionale, attrezzature edili e tantissimi materiali edili, dai controtelai alle resine decorative. Ci sono poi i prodotti che compongono le sezioni “Casa e giardinaggio”, “Bagno”, “Rubinetteria bagno”. Senza contare la categoria “Promozioni”, dove il cliente può approfittare di occasioni uniche, con sconti anche oltre il 60%.

Qualità e serietà sono i valori fondanti dell’azienda, che si riflettono in ogni aspetto dell’offerta. Le spedizioni sono rapide (la merce è consegnata in 48 ore, fatta eccezioni di casi particolari in cui potrebbero verificarsi lievi ritardi causa emergenza Covid-19) e gli imballi realizzati a regola d’arte.

In quanto alle transazioni, sono adottati solo metodi di pagamento sicuri. Il servizio di assistenza (attivo telefonicamente e via e-mail da lunedì a venerdì) risponde a qualsiasi richiesta di informazioni. Sul blog Ediliamo vengono pubblicati approfondimenti e guide all’acquisto.

Attraverso la pagina “Iva Agevolata – Detrazioni Fiscali”, invece, il cliente può scoprire se ha diritto alle detrazioni fiscali e può direttamente presentare la richiesta per l’Iva agevolata.

PayPal, carta di credito, bonifico e contrassegno: pagamenti pratici e sicuri

Acquistare su Ediliamo.com è semplicissimo. Una volta selezionati i prodotti è sufficiente inserirli nel carrello e seguire le indicazioni per completare l’ordine. La registrazione al portale non è obbligatoria per l’acquisto, ma dà accesso a numerosi vantaggi, tra cui promozioni e offerte esclusive.

Con Ediliamo il cliente non corre mai alcun rischio. È applicata la formula soddisfatti o rimborsati e sono adottati protocolli crittografici per il criptaggio dei dati potenzialmente sensibili. E per le transazioni solo metodi di pagamento sicuri: PayPal, carta di credito, bonifico bancario e contrassegno.