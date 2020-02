Roma, 7 feb – Le sardine, in acque lontane da quelle emiliano romagnole, accusano il primo flop. Al flashmob contro la Lega a Scampia ci vanno quattro gatti (se ci fate passare il gioco di parole). Sarà perché alla fine Salvini non si è più presentato, sarà che da quelle parti ci sono meno radical chic che odiano il sovranismo, sta di fatto che alla manifestazione napoletana dei “pescetti rossi” c’era veramente poco da stare stretti, come accaduto in piazza a Bologna, all’inizio del fenomeno. Le sardine, davanti alla stazione Piscinola-Scampia della Metropolitana Linea 1 di Napoli, ancora chiusa per l’incidente del 14 gennaio scorso, hanno raccolto poche decine di simpatizzanti, qualche attivista del Comitato elettorale di Sandro Ruotolo per le suppletive del 23 febbraio (“L’indicazione di votarlo c’è”, assicura però Bruno Martirani, sardine Napoli), il solito padre Alex Zanotelli, due operai della Whirlpool e gli ex trotzkisti de “La Comune”. “Dobbiamo valutare se ci hanno percepito come un corpo estraneo“, commenta Antonella Cerciello, altra sardina in capo napoletana. “Probabilmente abbiamo utilizzato una modalità di comunicazione sbagliata”, aggiunge Martirani.

La sinistra radicale manifesta senza “pescetti rossi”

In verità, quello che è successo è che la sinistra-sinistra di Scampia ha preferito manifestare senza sardine. Dalla sede del “Comitato Vele” un centinaio di attivisti di “Cantiere 167” e di altre sigle della sinistra radicale sono partiti in corteo, dietro lo striscione “Scampia non si lega”, ma senza “pescetti rossi”: “Non abbiamo nessun accordo con le sardine, loro non ci sono nel quartiere“.

E a giudicare dai numeri delle due iniziative, a Scampia non ci sono neanche troppi cittadini indignati contro Salvini e la Lega.

Adolfo Spezzaferro