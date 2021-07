Roma, 29 lug – Fabio Fognini durante l’incontro perso alle Olimpiadi di Tokyo contro Medvedev si è “insultato” da solo dandosi del “fr**io”. Voi direte, uno sarà almeno libero di insultarsi da solo? Non se si autodiscrimina sessualmente, pare.

Fognini si dà del “fr**io” e si … chiede scusa

“Il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita“, queste le parole di scusa (ma a chi?) di Fognini dopo lo sfogo contro sé stesso nel match contro Medveded. E non basta.

Arriva Vito (Fi): “Ddl Zan anche nello sport!”

Già, perché a cosa pensate che serva (in teoria, chiaro) il ddl Zan? Ma certo, a colpire comportamenti come questi di Fognini. Ed è per questo che è proprio il caso di dire, “all’improvviso il genio. Elio Vito deputato di Forza Italia, scrive su Twitter queste parole: “Trovo molto grave che alle #Olimpiadi (!) il tennista #Fognini per autoinsultarsi per un colpo sbagliato abbia utilizzato ripetutamente l’espressione “fr***o” chiaramente omofoba. Poi si è scusato, ma evidentemente il #DdlZan serve, subito, anche per lo sport!“. Quindi se uno si insulta da solo si deve chiedere scusa (o chiede scusa agli altri o addirittura ad una comunità intera) e non basta manco quello: serve un Ddl Zan per lo sport.

Una legge due volte ad hoc

Come se nello sport, in particolare quello italiano, qualcuno sia mai stato escluso perché gay. In cosa consterebbe, poi, un Ddl Zan ad hoc per lo sport? Mettere nei regolamenti che anche gli uomini possono giocare nelle categorie femminili se si percepiscono come donne? … Vito, ti diamo una notizia: ci siamo molto vicini. Ma lascia in pace Fognini che ha già le sue gatte da pelare.

Ilaria Paoletti