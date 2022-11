Roma, 18 nov — Un massiccio, inaspettato esodo di massa dei dipendenti di Twitter dagli uffici della piattaforma: da ieri centinaia di impiegati si sono dileguati dopo aver ricevuto una sorta di ultimatum via email da Elon Musk, neo capoccia dell’azienda: rimboccatevi le maniche, c’è un sacco di lavoro da fare e non sono previste gratifiche o promozioni.

Twitter, esodo di massa dei dipendenti

L’emorragia di forza-lavoro si aggiunge al recente licenziamento, deciso dal patron di Tesla, di circa metà del personale (7.500 dipendenti) compreso gran parte del gruppo dirigenziale, e alle centinaia di persone che avevano deciso di salpare le ancore prima dell’ultimatum. L’esodo continuo di ingegneri, sviluppatori, dirigenti e progettisti inizia a mettere a rischio la stabilità e la sicurezza della piattaforma stessa.

L’ultimatum

La mail ultimatum è arrivata intorno alla mezzanotte di mercoledì, con una comunicazione urgente da parte di Musk: «Guardando avanti, per costruire un innovativo Twitter 2.0 e avere successo in un mondo sempre più competitivo, dovremo essere instancabili. Ciò significherà lavorare per molte ore ad alta intensità. Solo le prestazioni eccezionali consentiranno di accedere agli avanzamenti di carriera». Twitter, ha fatto sapere Musk, sta per orientarsi verso lo sviluppo ingegneristico, cosa che secondo alcuni commentatori mal si concilierebbe con la natura stessa del social network. L’email terminava con la richiesta di rispondere «sì» per comunicare all’amministrazione dell’azienda di voler aderire al nuovo piano di sviluppo della piattaforma. Una mancata risposta (da fornire entro le 17 di ieri, ora americana) avrebbe rappresentato un’implicita presentazione delle proprie dimissioni, con tre mesi di stipendio pagato con buonuscita.

Addio a Twitter 2.0