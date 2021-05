C’è anche uno studio italiano

Allo stesso modo, da un piccolo studio condotto in Italia il mese scorso è emerso che «gli uomini che si stavano riprendendo da Covid avevano sei volte più probabilità di soffrire di disfunzione erettile». «Questo studio fornisce ora la prima prova che il virus può essere trovato nel pene, anche se solo in due uomini», dichiara Allan Pacey, esperto di fertilità maschile presso la Sheffield University del Regno Unito.

Ce n’è per chiedere studi più estesi e approfonditi, insomma. Lo sostiene Salvatore Sansalone, responsabile del Centro di Fertilità Maschile della clinica Sanatrix di Roma e specialista in Urologia e Andrologia. «E’ fondamentale cercare di comprendere se e quali danni l’infezione Covid-19 può provocare sia sulla sfera sessuale che sulla fertilità», avverte, «E’ da valutare se Covid abbia potuto danneggiare la vascolarizzazione del pene o se c’è una correlazione con condizioni preesistenti. Ma questa è la strada. Covid-19 colpisce tantissimi organi. Purtroppo non sappiamo bene se i postumi dell’infezione possano comportare disturbi anche della sfera sessuale e della fertilità per mesi o anni».