Bologna, 19 mag – Franco Battiato è morto ieri ed evidentemente un uomo, nel Bolognese, sperava di fare cosa gradita inviando alla donna che ama un messaggio con una frse del cantautore. Brutta idea: la donna ha frainteso e, temendo un suicidio, gli ha chiamato i carabinieri.

Battiato e la frase “romantica”

In fondo voleva solo fare un gesto romantico l’uomo che nel bolognese, ieri, si è ritrovato i carabinieri a casa. Un po’ per affetto un po’ per rendere omaggio a Franco Battiato nel giorno della sua morte, avrebbe mandato un messaggio alla moglie, usando le parole di una delle sue canzoni.

L’intervento dei Carabinieri

Non è noto sapere quale sia la citazione che ha sconvolto la signora, ma fatto sta che il messaggio è stato a dir poco frainteso: la donna ha infatti deciso di chiamare i carabinieri, certa che lui stesse per tentare il suicidio. Per questo una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagni di Borgo Panigale, allertata dalla centrale operativa, ha raggiunto l’abitazione dell’uomo. Il fan di Battiato, inconsapevole di quanto accaduto alle sue spalle, è stato costretto a spiegare che si trattava di un malinteso. Ma che frase avrà mai scelto per incorrere in una disavventura simile?…

Ilaria Paoletti