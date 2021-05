Londra, 19 mag – Una donna trans che ha abusato sessualmente di alcune bambine di quattro anni per un interminabile periodo è stata infine condannata a 22 anni di carcere.

Londra, trans condannato per pedofilia

Jessica Brennan, che prima di cambiare sesso si chiamava Allan Brennan, ha dapprima curato e poi abusato sessualmente di quattro bambini tra il 1998 e il 2016. Il 54enne ha anche tentato di stuprare un altro bambino e un’altra ragazza è stata oggetto di abusi sistematici nel corso di un decennio”. Una delle vittime ha detto di aver sofferto di attacchi di ansia dopo l’abuso e di conseguenza aveva assunto antidepressivi. Un’altra vittima è stata costretta a ricorrere alle cure degli psicologi a causa dell’ansia, dicendo di aver perso la sua “autostima”.

I terribili capi di imputazione

La York Crown Court ha sentito le testimonianze delle vittime, che non possono essere nominate per motivi legali, le quali sostengono che gli abusi hanno completamente rovinato le loro vite. Brennan, di Harrogate, North Yorkshire, è stato condannato per tentato stupro di un bambino di età inferiore a 13 anni, per aggressione nei confronti di una ragazza di età inferiore a 13 anni mediante penetrazione, per cinque capi di imputazione relativi ad attività sessuale con un bambino, e molto ancora.

Un tempo si chiamava “Allan”

Brennan, che è stata indicata come Allan dalla corte ma che si identifica come Jessica, è stata dichiarata colpevole dopo un processo all’inizio di quest’anno ed è apparsa per la condanna tramite collegamento video lunedì 1 maggio.

Ilaria Paoletti