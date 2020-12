Washington, 18 dic – I maiali Ogm negli Usa potranno essere usati sia per produrre carne che per trapianti. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense infatti, ha approvato i suini “progettati” per evitare il rischio della sindrome di alfa-gallone, una forma di allergia alla carne scatenata da alcuni zuccheri.

Maiali Ogm, prima di loro i salmoni

Negli Usa è il secondo secondo animale Ogm che potrà essere usato per produrre cibo: il primo è stato un tipo di salmone, modificato geneticamente per crescere più in fretta. Il suo uso è stato approvato nel 2015. E’ la prima volta, però, che un animale geneticamente modificato può essere usato anche per uso medico.

Grazie ai maiali Ogm anche l’eparina

Nel caso dei maiali Ogm, infatti, alcuni dei loro organi potranno essere usati per trapianti negli esseri umani. Il loro sangue è utile a produrre alcune medicine. Entrambe le cose sono molto importanti, perché grazie a queste persone gli individui a rischio non potranno avere reazioni allergiche in persone con l’alfa gallone. L’azienda che ha brevettato la scoperta, la Revivicor (parte del gruppo United Therapeutics Corp), tuttavia, vuole puntare più sull’uso medico che sull’utilizzo alimentare. “Stiamo valutando la possibilità di collaborare con i produttori di carne, ma non abbiamo in programma di vendere carne noi stessi”, ha detto al Guardian un portavoce della Revivicor, sostenendo che “la dimensione della mandria GalSafe è limitata a una fattoria e mille capi insieme a uno mattatoio ”. Tra i medicinali che potranno essere ottenuti dai maiali Ogm la Fda elenca anche l’eparina, un farmaco anticoagulante.

Ilaria Paoletti