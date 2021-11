Roma, 30 nov — In panchina per 50 giorni: Mediaset abbassa temporaneamente le saracinesche di Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio, mandandole «in ferie» rispettivamente il 7 e il 9 dicembre. Vacanze di Natale sospettosamente anticipate, a cui si aggiunge un rientro decisamente tardivo: il 25 e il 27 gennaio del 2021. Lo riferisce Dagospia.

Fuori dal coro e Dritto e Rovescio finiscono in panchina

Le due trasmissioni condotte rispettivamente da Mario Giordano e Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 sono note per le posizioni «non allineate» riguardo a pandemia e green pass; di certo solleva qualche interrogativo il fatto che i due programmi — a più riprese accusati di «soffiare sul fuoco del dissenso no vax» dal resto dell’informazione mainstream — subiscano un mese e mezzo di stop proprio in corrispondenza del periodo di introduzione e validità del super green pass (salvo eventuali e non escluse proroghe, ovviamente), a cui si aggiunge la fase di avvicinamento all’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Le altre trasmissioni

La decisione riguarda soltanto i due talk show di cui sopra e lascerà il campo più libero alle trasmissioni concorrenti — e, guarda caso, schierate verso una narrazione completamente prona a restrizioni, allarmismi e super green pass — che subiranno uno stop di sole tre serate. Quindi Piazzapulita di Formigli verrà interrotta il 16 dicembre per tornare in onda il 13 gennaio, così come Cartabianca e Di Martedì.

La stessa sorte di Giordano e Del Debbio non è toccata, per esempio, a Quarta Repubblica, anch’essa di casa Rete4. La trasmissione di Nicola Porro darà l’arrivederci agli ascoltatori il 6 dicembre, per tornare in studio il 10 gennaio. Controcorrente terminerà invece il 19 dicembre per riprendere il 9 gennaio. Chi invece non andrà in vacanza è Giuseppe brindisi e il suo Zona Bianca, che dall’aprile scorso non salta una settimana.