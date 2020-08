Washington, 6 ago – Il popolarissimo film Matrix sarebbe un’«allegoria trans». Questo è quanto ha dichiarato Lilly Wachowski in una recente intervista video su Netflix. Questa rivelazione arriva a più di 20 anni di distanza dall’uscita della pellicola nelle sale (Matrix è del 1999), tanto che Wachowski deve al pubblico una spiegazione: «Sono felice che oggi sia emersa l’intenzione originale. All’epoca il mondo non era pronto». Sia come sia, la tempistica è quantomeno sospetta: sono ormai diversi anni che i fratelli Wachowski (Andy e Larry) sono diventati le sorelle Wachowski (Lilly e Lana), eppure solo adesso si verrebbe a sapere che il loro capolavoro sarebbe tutta una grande allegoria della transizione.

Matrix è davvero un’ode al gender?

Essendo diventato un film di culto, è ovvio che Matrix ha lasciato ampio spazio alle speculazioni più ardite. Il suo immaginario, del resto, ha fatto breccia anche negli ambienti dell’Alt-Right, quella destra alternativa americana che costituisce un vero e proprio esercito «irregolare» a supporto di Donald Trump, e che anzi è risultata decisiva nella sua elezione a presidente degli Stati Uniti. Nel gergo dell’Alt-Right, in effetti, ricorre spesso l’espressione redpilled, per indicare coloro che, scoprendo la «verità», sono ormai immuni all’ideologia globalista sostenuta dai media mainstream. Il riferimento a Matrix è evidente e voluto. Nella pellicola Morpheus offre al protagonista Neo due opzioni: la pillola blu, che prevede la permanenza nel mondo virtuale della Matrice, e la pillola rossa, quella che dischiude il mondo reale, «per vedere quant’è profonda la tana del Bianconiglio».

Le tentazioni eroiche di un capolavoro

Insomma, spesso un’opera d’arte va ben oltre le – vere o presunte – intenzioni dell’autore, in un gioco tutto fatto di riletture, riscritture e colonizzazioni dell’immaginario. E Matrix è appunto un’opera potente, che trasmette suggestioni sovrumaniste e cela in sé sentieri interrotti e percorsi imprevedibili. Per quanto possano essere vere le dichiarazioni di Lilly Wachowski, che al tempo era ancora Andy, ridurre il film a una banale allegoria transessuale è un’operazione del fiato corto, che non risolve affatto il «mistero», né tantomeno disinnesca la forza polisemica di una pellicola innervata da tentazioni eroiche.

Valerio Benedetti