Atletica leggera, continua il momento d’oro degli italiani: record del mondo nella marcia indoor

Roma, 26 feb – Questione di primati nazionali e… internazionali. Un nuovo record del mondo, questa volta parliamo di marcia, in quanto nei giorni scorsi – sabato 22 per la precisione – Francesco Fortunato, nel contesto degli Assoluti indoor di Ancona, ha superato ogni precedente limite. «Era un sogno fare almeno il record italiano, è pazzesco che sia venuto il record del mondo».

Il record del mondo nella marcia indoor

Al PalaCasali – per l’atletica la più grande struttura italiana stabile e coperta, complesso di per sé rarissimo in Europa – l’azzurro ha infranto il precedente primato internazionale sui 5mila metri. 17 minuti 55 secondi e 65 decimi sono “bastati” per polverizzare il 18’07”08 datato 1995 del russo Mikhail Shchennikov. Nel dettaglio dell’impresa di Fortunato: 3’39”6 il primo mille, poi 7’16”9, quindi 10’54”0 sui tremila e 14’26”2 prima del quinto e ultimo chilometro.

In mezzo ci sarebbero pure stati – nel 2022 – i tempi di Sergey Shirobokov e Vasiliy Mizinov (rispettivamente 18’03″83 e 18’04″76), risultati però non omologati (e con tempi comunque superiori a quelli dell’atleta nato ad Andria nel dicembre 1994). Restando nei patri confini il precedente record apparteneva a Ivano Brugnetti: il classe ‘76, già medaglia d’oro nella 20 km ai Giochi olimpici di Atene 2004, arrivò a 18’08”86. Era il 2007.

Tutte le vittorie di Francesco Fortunato

Ovviamente nella personalissima bacheca di Francesco Fortunato non c’è solamente il record mondiale della marcia indoor. Nel corso della carriera il marciatore pugliese può vantare 16 titoli italiani assoluti (su varie distanze: 5mila metri indoor, 10 km e 20 km). Nelle sue due partecipazioni olimpiche è arrivato quindicesimo a Tokyo 2021, ventesimo nei recenti giochi di Parigi 2024.

Sempre l’anno scorso si è laureato campione del mondo nella staffetta mista di marcia ad Antalya, raggiungendo il bronzo agli Europei di Roma. Nel 2003 invece ha conquistato il primo posto ai campionati continentali di marcia a squadre. Un paio di medaglie anche nei Campionati del Mediterraneo under 23: bronzo ad Aubagne 2014 e oro a Tunisi due anni più tardi.

Continua il momento d’oro dell’atletica italiana

Il record mondiale della marcia indoor di Fortunato si innesta nella positiva scia dell’atletica leggera italiana che si è protratta per tutto il 2024: per la stessa Fidal, uno degli anni più intensi del movimento tricolore.