630 mila giovani emigrati in dieci anni: l’Italia perde la guerra dei flussi

Roma, 17 dic – Tra il 2011 e il 2024 l’Italia ha perso 630 mila giovani tra i 18 e i 34 anni. Il 7%, circa, di una generazione. Se questo dato fosse il risultato di un conflitto armato, verrebbe descritto come una sconfitta strategica. Avvenendo in tempo di pace, viene invece archiviato come “mobilità”. Ed è questa rimozione che impedisce di comprendere la portata reale del fenomeno. Perchè se alcuni popoli hanno la “tragica fortuna” di poter vedere il proprio nemico negli occhi, gli italiani sono i protagonisti inconsapevoli di una guerra che parla il linguaggio della demografia con gli stessi effetti di una guerra.

L’Italia ha perso 630 mila giovani

I numeri contenuti nel Rapporto Cnel 2025, presentato a Villa Lubin, parlano con chiarezza. Nel solo 2024 hanno lasciato il Paese 78 mila giovani. Il 49% proveniva dalle regioni del Nord, il 35% dal Mezzogiorno. Non si tratta quindi di una fuga marginale o territorialmente circoscritta, ma di un processo nazionale che coinvolge l’intero corpo sociale. Il valore del capitale umano uscito dall’Italia nel periodo 2011-2024 ammonta a 159,5 miliardi di euro, di cui 77 miliardi riferibili al Nord e 58 al Mezzogiorno. Una cifra che restituisce il senso di una perdita non solo demografica, ma produttiva e strategica. Ancora più rilevante è il profilo di chi parte. Nel triennio 2022-2024 il 42,1% dei giovani emigrati è laureato, una quota in netto aumento rispetto al 33,8% dell’intero periodo precedente. In alcune regioni del Nord si superano stabilmente punte prossime o superiori al 50%. A crescere è anche la componente femminile, che nel 2024 rappresenta il 48,1% degli espatri, con differenziali particolarmente marcati nel Mezzogiorno, dove le giovani donne qualificate lasciano il Paese in misura significativamente maggiore rispetto ai coetanei maschi. È un dato che incide direttamente sulle prospettive demografiche future e sul tessuto sociale delle aree già più fragili.

Fuga in Occidente

Le destinazioni non raccontano una fuga dall’Occidente, ma una redistribuzione interna al suo perimetro. Nonostante la Brexit, il Regno Unito resta la prima meta, seguito da Germania, Svizzera, Francia e Spagna. L’Italia, al contrario, è scelta solo dall’1,9% dei giovani che lasciano i loro Paesi d’origine, collocandosi dietro Stati più piccoli e meno strutturati come Danimarca e Svezia. Il saldo con le economie avanzate è impietoso: nel periodo considerato, a fronte di 486 mila giovani italiani emigrati verso dieci Paesi sviluppati, l’Italia ha attratto solo 55 mila giovani provenienti da quelle stesse nazioni. In altri termini, per ogni nove italiani che escono entra uno straniero qualificato. Il sistema formativo nazionale sostiene i costi, altri sistemi produttivi incassano i benefici. A questo si somma una mobilità interna che finisce per aggravare le disuguaglianze territoriali. Tra il 2011 e il 2024, al netto dei rientri, 484 mila giovani si sono spostati dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord. Campania, Sicilia e Puglia guidano il deflusso; Lombardia ed Emilia-Romagna concentrano gli afflussi. Il solo trasferimento di capitale umano dal Sud al Nord equivale a 147 miliardi di euro. Anche qui, il dato non è solo economico: è il segno di un Paese che non riesce a garantire condizioni minime di permanenza equilibrata sul proprio territorio.

Il deficit di attrattività

La diagnosi che emerge non è morale, ma strutturale. L’Italia occupa il 31° posto su 38 Paesi Ocse per attrattività nei confronti dei lavoratori altamente qualificati. Non riesce ad attirare giovani dall’estero né a trattenere quelli che forma. Questo deficit di attrattività è la cartina di tornasole di ritardi culturali ed economici che abbassano lo standard di vita complessivo. Ma il punto centrale è che questi ritardi non colpiscono tutti allo stesso modo. Un’analisi potrebbe essere quella offerta da Mario Bozzi Sentieri qualche tempo fa: in una società che non premia il talento, le classi subordinate risultano disarmate, mentre quelle superiori continuano a far valere le proprie rendite di posizione. In effetti i dati sulla mobilità sociale confermano questa lettura. Secondo il Global Social Mobility Report del World Economic Forum, l’Italia è il Paese europeo con la mobilità sociale più bassa, collocandosi al 34° posto a livello globale. L’ascensore sociale è bloccato: le chance di migliorare la propria condizione dipendono sempre più dal punto di partenza, dal contesto familiare, dal luogo di nascita.

L’emigrazione irreversibile

Insomma, il sistema scolastico e sanitario garantisce formalmente accesso e copertura, ma senza una reale valorizzazione del merito questi strumenti non producono dinamismo. L’elevata quota di Neet, la debolezza dell’apprendimento permanente, la rigidità dei percorsi professionali e la cooptazione delle classi dirigenti concorrono a creare una società ingessata, in cui le aspettative si raffreddano e le ambizioni si spostano altrove. Non a caso, chi ha competenze, titoli e capacità tende a cercare fuori ciò che non riesce a ottenere dentro. In questo quadro, il tema non è l’“emigrazione” in sé, ma il suo carattere selettivo e irreversibile. Una comunità politica può reggere shock demografici, crisi economiche, perfino sconfitte militari, se conserva la capacità di rigenerare le proprie élite e di offrire prospettive di ascesa. Quando questa capacità viene meno, la perdita di una generazione diventa una sconfitta storica. Il 7% non è una cifra astratta: è il segnale che l’Italia sta smarrendo il nesso tra formazione, lavoro e futuro.

Sostituzione etnica in pochi numeri

In questo quadro, la questione della “sostituzione etnica” va sottratta tanto alla retorica complottista quanto alla rimozione moralistica. Non è un piano, né un disegno occulto, ma l’esito strutturale di un doppio movimento che opera simultaneamente: da un lato l’uscita sistematica di giovani italiani, in larga parte formati e qualificati; dall’altro l’ingresso di popolazione immigrata chiamata a colmare vuoti occupazionali a bassa qualificazione. Il risultato non è una sostituzione biologica in senso stretto, ma una trasformazione profonda della composizione sociale, culturale e professionale del Paese. Basta un dato: se in dieci anni l’Italia ha perso oltre 630 mila giovani, quest’anno lo Stato ha annunciato, attraverso il decreto flussi, l’ingresso di 500 mila nuovi lavoratori stranieri. Quando una comunità perde le proprie leve generazionali e ne importa altre senza possibilità reali di integrazione ascensionale, il mutamento diventa irreversibile. Il nodo, dunque, non è solo etnico, ma nazionale e sociale: chi se ne va è portatore di capitale umano, aspettative e continuità storica; chi arriva viene inserito in un sistema che non offre mobilità né radicamento. In assenza di politiche capaci di trattenere i propri giovani e di mettere un freno a chi entra, la sostituzione non è un’ideologia, ma un processo materiale che ridefinisce nel tempo identità, coesione e destino collettivo.

L’Italia sta perdendo una guerra

In definitiva, il dato decisivo non è che l’Italia stia cambiando, ma come e a spese di chi. Un Paese che perde sistematicamente i propri giovani più formati, che non attrae capitale umano qualificato dall’estero e che sostituisce continuità etnico-sociale con mera compensazione numerica non sta attraversando una fase di transizione, ma un processo di declino strutturale. Il 7% di una generazione dispersa non è un incidente statistico: è il segnale che lo Stato ha smesso di funzionare come promessa collettiva. Nessuna comunità può reggere a lungo se educa i suoi figli per consegnarli ad altri e se affida il proprio equilibrio futuro a dinamiche che non governa. Continuare a chiamare tutto questo “mobilità”, o “flussi”, non è solo un errore analitico, ma una forma di resa culturale. E una resa, anche quando avviene senza sparare un colpo, resta pur sempre una sconfitta.

Vincenzo Monti