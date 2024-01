Acca Larenzia, il discorso da brividi di Sofo al Parlamento Ue (Video)

Roma, 16 gen – Il discorso da brividi di Vincenzo Sofo su Acca Larenzia e sulla giustizia del terrorismo politico tanto ignorato dalle sinistre europee. Ne pubblichiamo volentieri un estratto video e audio, insieme al testo integrale riportante le parole dell’europarlamentare.

Acca Larenzia e vittime del terrorismo, il discorso di Sofo

Poiché, nonostante tutte le emergenze che l’Europa dovrebbe affrontare, la sinistra ha deciso di far perdere tempo a quest’aula sulla commemorazione della strage di Acca Larentia, vogliamo proporre un dibattito che abbia almeno un’utilità.



Perché vedete, il pericolo per i nostri cittadini non proviene certo da chi ogni anno commemora eccidi efferati come quello di Acca Larentia ma anche di Primavalle, di Sergio Ramelli e di Fausto e Iaio e delle tante altre vittime, a destra e a sinistra, degli anni di piombo.



Il vero pericolo proviene semmai dai loro assassini che in questi quarant’anni hanno continuato e continuano a circolare impunemente per le nostre strade, anche con la protezione di governi stranieri.



Ecco perché, se vogliamo che il passato smetta di essere fonte di divisioni e rancori, dobbiamo impegnarci innanzitutto affinché a queste vittime e alle loro famiglie sia data finalmente piena giustizia.



Dunque invece di fare propaganda su inesistenti allarmi neofascisti in Europa, chiediamo di aggiungere le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione su come, ed è questo il titolo del dibattito che proponiamo, “Garantire piena giustizia sui delitti ancora impuniti compiuti dal terrorismo politico affinché il ricordo delle vittime possa finalmente diventare momento di memoria condivisa”.

Una questione di dignità

Si parla soltanto di quello, come abbiamo avuto modo di sottolineare su queste pagine già in apertura quest’oggi. Di buon senso ma soprattutto di dignità. La stessa che la sinistra liberal progressista non ha alcuna intenzione di sviluppare, preferendo accanirsi contro celebrazioni pacifiche sulla tragedia che ha distrutto le vite di 3 giovani innocenti ben 46 anni fa. Acca Larenzia uguale terrorismo politico, uguale ancora necessità di una giustizia che non è mai venuta. E che dalle aree “fucsia” della politica europea non ha alcuna intenzione di svilupparsi, anche solo in forma dialettica.