Anche la paella a rischio estinzione: in Spagna il riso scompare a causa dell’Ue

Roma, 18 feb – Negli ultimi tempi i contadini stanno protestando in molti paesi dell’Unione europea contro le folli politiche ambientali di Bruxelles, le quali che fanno poco per tutelare l’ambiente ma rischiano di distruggere l’agricoltura continentale. Per capire i motivi di questa rabbia basta vedere cosa sta accadendo in Spagna dove la produzione di riso rischia di sparire per via dei regolamenti imposti dalla stessa Ue.

Spagna, il riso in via di estinzione per colpa dell’Ue

Nella regione della Valencia si produce una qualità di riso molto apprezzata dagli spagnoli, in quanto usata per fare la famosa “paella” con una peculiarità prodotta solo in quella regione. Di recente però questa produzione è crollata, per via di un fungo che sta decimando le piantagioni. Per combattere questo fungo e salvarne la produzione i coltivatori valenciani potrebbero usare un pesticida ma una direttiva dell’Unione Europea ne vieta l’utilizzo, così questa pregiata varietà, che viene prodotta esclusivamente in Spagna, rischia di sparire per sempre: un danno che eventualmente sarebbe enorme per l’agricoltura iberica.

Il pesticida assassino (dell’agricoltura)

In questo caso sarebbe logico pensare che il divieto di usare questo pesticida sia necessario per proteggere la salute dei consumatori, ma non è così. L’Unione Europea infatti permette le importazioni di riso da Brasile, India e Cambogia che usano quantità enormi dello stesso pesticida incriminato. Di conseguenza, dal punto di vista ambientale, difficilmente cambierebbe qualcosa. Ciò dimostra quanto le politiche ambientali di Bruxelles non abbiano lo scopo di tutelare l’ambiente, ma che – quanto meno come risultato finale – di fatto distruggano l’agricoltura dei paeis europei.

Ovviamente questo non è un caso isolato: i dikatt della Ue stanno danneggiando parecchio anche l’agricoltura italiana, rischiando di far sparire eccellenze che tutto il mondo ci invidia.

Giuseppe De Santis