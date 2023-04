Roma, 6 apr — Come possiamo scucire denaro a ricche e complessate donne bianche della New York hipster-radical chic illudendole di fornire loro un servizio che le fa «riconnettere con la loro essenza più profonda»? Ma con una cena vegana nudista per la modica cifra di 88 dollari a testa, in un ristorante nel cuore del gentrificatissimo Lower East Side di New York , naturalmente. L’iniziativa si chiama Füde Dinner Experience e per la cifra sopra menzionata ci si può sedere a un tavolo dove tutti i commensali sono completamente nudi. O meglio, le commensali, perché fino ad ora le partecipanti sono state quasi tutte donne .

come si usa dire oggi) Charlie Ann Max, che, secondo quanto riportato dal New York Times, ha definito l’esperienza come «uno spazio liberatorio che celebra il nostro io più puro, attraverso la cucina a base vegetale, l’arte, la nudità e l’amor proprio». Questo tipo di iniziativa è partito come un esperimento nel 2020, quando alle cene si partecipava esclusivamente su invito, a differenza di oggi in cui è possibile prenotarsi. Assicurarsi un tavolo, fa sapere il quotidiano Usa, non è un’impresa da poco: le liste d’attesa per cenare con le poppe al vento sono lunghissime e le richieste arrivano da ogni parte del mondo.

I maschi? Pochissimi