Roma, 30 mar – Mamma contro insegnanti. L’attacco è pesantissimo e forse anche oltre i limiti del decoroso. La signora, su TikTok, proprio non si contiene e attacca i docenti in modo virulento e senza scrupoli sulle parole da usare. Lo riporta Tgcom24.

Mamma contro gli insegnanti su TikTok: “Avete rotto i co***oni”



La mamma di Palermo contro gli insegnanti del figlio si chiama Elena Guiducci, e sul social network attacca senza freni. Troppi compiti assegnati al ragazzo, dice la donna urlante, che senza troppi giri di parole in un passaggio si esprime in modo direttissimo: “Avete rotto i co***oni”. La signora poteva anche avere dei fondamenti di ragione, ovviamente, che andrebbero esaminati nello specifico e non in modo dozzinale. Il punto, però, è che la modalità non poteva piacere affatto.

Gli insegnanti la denunciano

Successivamente sono arrivate le scuse, oltre che l’intervento nel corso della trasmissione Mattino Cinque. Troppo tardi: la mamma che attacca gli insegnanti viene da questi ultimi denunciata, attraverso una comunità virtuale presente su Facebook nominata “ProfessioneInsegnante” che ha deciso di agire legalmente contro la signora. Silvio Amato, tra i promotori, dichiara: “Non vogliamo spillare soldi a nessuno, ma la violenza, verbale e non, contro gli insegnanti è un fenomeno drammatico e sempre più diffuso. Ed è sbagliato pensare che nascondendosi dietro allo schermo di un cellulare si possa dire qualunque cosa”.

Alberto Celletti