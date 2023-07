A rovinare le donne non è il femminismo, ma la morte del patriarcato

«Il femminismo ha rovinato le donne, le ha rese promiscue, aggressive, isteriche, dispotiche, governate dalle emozioni, troppa libertà ha snaturato la donna». L’avete sempre vista dal lato sbagliato. Le donne sono sempre state così. Il femminismo è stato l’equivalente del chiudere un ragazzino in un negozio di dolciumi: il bambino, senza la supervisione adulta, si è comportato da bambino, si è strafogato di caramelle e gli è venuta la diarrea. Così è stato. La prima occasione, per le donne, di agire senza tutore, in totale autonomia, ed ecco cosa combinano: nessuno le ha «trasformate» in qualcosa che non erano mai state. Adamo ed Eva vi dicono nulla?

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2020

È stata proprio l’azione di controllo e protezione esercitata da patriarcato e religione a disciplinare le donne, a renderle diverse rispetto alla loro natura. Il governo maschile le ha in sostanza migliorate, per il bene della società tutta. Il femminismo è stato lo strumento per la realizzazione del matriarcato, spesso più sognato e vagheggiato che non storicamente realizzato: il governo delle donne per le donne. Tale «autogoverno» ha rivelato al mondo la natura femminile, selvaggia e incivile. È bastato rimuovere i meccanismi di controllo sociale che incoraggiavano le donne ad essere nobili. Non essendo esseri razionali, ma guidati prevalentemente dal bisogno, dagli istinti e dalle emozioni, noi donne necessitiamo di paletti per non precipitare nel baratro. Il femminismo ce li ha tolti tutti.

Tra femminismo e patriarcato

Guardate invece cosa sta succedendo a margine di Sanremo: da un lato, le donne sono tirate dal «liberi tutti» ideologico che le vorrebbe prive di vincoli e doveri, risucchiate da un vortice di libertinismo; e dall’altro, da un furore calvinista che vorrebbe imbavagliare arte, spettacolo, musica, e rendere il mondo un deserto silenzioso dove l’unica rilevanza spetta alla figa. Finché la stessa figa, suddivisa in fazioni grasse-magre, destra-sinistra non finisce per autofagocitarsi – la storia della solidarietà femminile è ovviamente una stronzata. Non può esserci solidarietà tra esseri biologicamente in competizione per procreare. Ci può stare, perlopiù, una rudimentale forma di cooperazione – regolata da rigide forme di gerarchia – nelle piccole comunità o nicchie sociali, ma sempre per fini conservativi.

Va detto che alle donne piace prosperare nel dramma, perché il dramma è l’unico strumento che rende le loro emozioni come dei grimaldelli da agitare sotto il naso della gente. Date un pretesto a una donna per vittimizzarsi – di solito basta un punto di vista razionale ma carico di verità inaccettabili – e lo farà: verrà subito sferrato l’assalto psicologico, la tempesta di emozioni in forma passivo-aggressiva. Come può quindi avere compimento questa «coesistenza», questa «solidarietà femminile», se le stesse donne – lo vediamo ogni momento – non esitano a usare contro il proprio stesso genere questo tipo di violenza psicologica? Da qui infatti l’innato, proverbiale interesse femminile per la psicologia: un modo come un altro per ficcarsi nel cervello altrui, migliorare la propria capacità di sferrare attacchi e manipolare il prossimo. Una capacità che ci ha assicurato la sopravvivenza in tempi più difficili, non potendo disporre di superiorità fisica, ma che, senza la regolamentazione patriarcale, diventa solo un’altra arma di distruzione.

Cristina Gauri