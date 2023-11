“Centro di gravità permanente”: un viaggio mistico dentro Battiato edito da Passaggio al Bosco

Roma, 17 nov – Una nuova fatica letteraria edita da Passaggio al Bosco che racconta gli aspetti mistici e profondi della Tradizione attraverso la parabola di Franco Battiato e della sua musica. La casa editrice ha deciso di sensibilizzare il panorama non conforme italiano, e non solo, sull’enorme influenza che il cantautore siciliano ha avuto sulla società. L’autore de Centro di gravità permanente, il giornalista ed esperto di saperi filosofici Flavio De Marco, ha deciso di passare in rassegna l’intera opera musicale dell’artista nato il 23 marzo 1945 a Ionia (oggi Riposto), comune della provincia di Catania, cercando di coglierne e interpretarne la trascendenza.

Un testo unico sulla musica di Battiato

Il testo proposto dalle edizioni di Passaggio al Bosco è unico nel suo genere. Come proposto dallo stesso De Marco, il libro ha un carattere didascalico che lo associa perfettamente all’ascolto e alla lettura canzone per canzone della discografia di Battiato. Questo approccio sistematico dello scritto all’opera dell’artista morto nel maggio del 2021 tenta di delineare una traccia per approfondimenti infiniti, contribuendo a far emergere la volontà del musicista di intervenire attraverso lo spirituale al mondano e all’esistenza. La ricerca di una elevazione dal sapore iniziatico e la preveggenza di tanti fenomeni sociali e psicosociali.

Artista totale e rivoluzionario della musica

La figura di Franco Battiato è quella appunto di un artista totale e uomo di elevato spessore. Un rivoluzionario e pioniere della musica italiana, sperimentatore di forme sempre nuove e individuo slegato dal tempo e dalle mode passeggere. Il genio siciliano, libero da ogni vincolo o schema prestabilito, ha dato avvio ad un percorso unico e plasmato infiniti universi versatili e assoluti. Nella sua vita si è fatto portatore di un messaggio profondo legato alla riscoperta di un patrimonio ancestrale estremamente coerente, nonostante l’apparente contraddittorietà, alla sua identità creativa profondamente innovativa.

Andrea Grieco