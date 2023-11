Cosa pensano gli italiani del premierato? Ecco i primi sondaggi

Roma, 17 nov – Gli italiani e il premierato: com’è il rapporto tra le due “cose”, almeno in queste fasi iniziali di “costruzione” della riforma? A rispondere è un sondaggio appena pubblicato.

Italiani: sì al premierato (almeno per ora)

Andiamo dritti al punto, perché secondo le rilevazioni di Quorum/YouTrend, gli italiani, se votassero adesso, approverebbero il premierato. Con una percentuale di maggioranza non così schiacciante ma comunque netta: circa il 60% degli intervistati. Non solo: per il 53% di loro il provvedimento è ritenuto “molto” o comunque “abbastanza” urgente. Insomma, gli strepiti della sinistra sulle solite derive autoritarie, almeno per ora, stanno ottenendo l’effetto opposto. Del resto, quando si ha a che fare con una parte politica che dichiara il presidenzialismo come una forma di governo in cui “il potere è nelle mani di una sola persona” (scemenza proferita sia dall’ex segretario del Pd Enrico Letta che dall’attuale, Elly Schlein), forse qualcosa si può pagare, in termini di credibilità. Ora, magari la riforma della Meloni fosse seriamente un presidenzialismo, visto che siamo lontanissimi anche da un premierato “reale”. Ma l’esempio è utile per capire la “sostanza” delle argomentazioni delle opposizioni.

Campione e tecnica del sondaggio

Il sondaggio si è svolto con la metodologia CAWI tra il 7 e il 9 novembre 2023. Il campione è stato di 804 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, “indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza”. Per quanto riguarda il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.