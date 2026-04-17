Chiavari, il Comitato Remigrazione e Riconquista oltre le polemiche: “Saremo in piazza”

Chiavari, 17 apr – Il copione è uno di quelli – ahinoi – già scritti. O perlomeno, il solito caso montato ad arte dai soliti noti. Succede che nel pomeriggio di domani sabato 18 aprile anche a Chiavari, come in altre centinaia di città italiane, il Comitato Remigrazione e Riconquista abbia organizzato un banchetto informativo dove sarà possibile contribuire alla raccolta firme per l’ormai famosa proposta di legge di iniziativa popolare. Tutto regolare, tranne per Cgil e Anpi che con una lettera chiedono spiegazioni al Comune. Il quale, dopo aver rilasciato il permesso, chiede ai promotori la sottoscrizione di una dichiarazione di antifascismo.

Il comunicato del Comitato ReR

Sono gli stessi organizzatori del banchetto a far chiarezza su quanto accaduto. Scrive il Comitato ReR in una nota: “Non ci stupiscono le solite polemiche di sinistra, CGIL e ANPI, che cercano di ostacolare chi non la pensa come loro; ma è sorprendente la posizione del Comune di Chiavari, che dopo aver rilasciato l’autorizzazione al banchetto di raccolta firme ora sostiene il contrario”.

Continua il comunicato: “Il 7 aprile abbiamo richiesto l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e il 9 aprile il Comune ha rilasciato il permesso, senza ulteriori richieste. Solo il 15 aprile, dopo alcune polemiche, è stata chiesta la firma di una dichiarazione di antifascismo, relativa a un’autorizzazione già concessa”.

Chiavari, una tempistica curiosa

Spiegano quindi gli organizzatori: “Una tempistica curiosa, così come la difficoltà del Comune nel fornire il regolamento di riferimento, da noi richiesto e ancora non ricevuto. Resta un punto centrale: come si può pensare di limitare una raccolta firme regolarmente autorizzata e riconosciuta? I cittadini devono poter sottoscrivere liberamente una proposta di legge di iniziativa popolare”.

Ad ogni modo i ragazzi del Comitato Remigrazione e Riconquista confermano la loro presenza, dalle 15:30 alle 19:30: “Invitiamo quindi a partecipare sabato in Piazza Mazzini per la raccolta firme. Chi non potrà essere presente può firmare anche presso gli uffici del Comune di Chiavari negli orari di apertura, come previsto per legge”.