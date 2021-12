Roma, 28 dic – Baristi e super green pass, un rapporto difficile se non impossibile, e non ci vuole certamente un genio a capire il perché. Con l’obbligo del lasciapassare addirittura al bancone, e per una consumazione fugace e breve in molti casi, i lavoratori del settore sono in un evidente stato confusionale.

I baristi soffrono il super green pass: “Controllare è impossibile”

Alcune testimonianze raccolte recentemente dal Capoluogo recitano: “I clienti si stancano di aspettare e vanno via. Non tutti hanno la pazienza di aspettare, siamo solo in 2 a lavorare e dobbiamo gestire anche eventuali assembramenti, chiedendo alle persone di aspettare per entrare. Diventa tecnicamente impossibile fare i controlli: o li controlli o prepari i caffè”. Uno dei baristi dell’aquilano esprime ogni riserva sul super green pass al bancone: “Siamo di fronte all’ennesima assurdità che in un modo o nell’altro crea disagi a un settore già messo in ginocchio da quasi 2 anni di pandemia. I nostri sono locali a misura d’uomo o quasi. La mattina non abbiamo il tempo e il personale sufficiente, anche volendolo implementare non ci sono le risorse”.

Una regola al limite della follia

Il settore perde miliardi e secondo il governo dovrebbe perderne ancora di più. Non che tutta la questione si limiti ai banconi dei bar, ovviamente. È tutta la storia del covid, dei lockdown e dei vaccini che, ogni settimana e ogni mese che passa, raggiunge nuove vette di idiozia. E non idiozia non solo fine a sé stessa, ma pericolosa, totalmente incurante dei bisogni di chi lavora ogni giorno, di chi cerca di guadagnare per andare avanti e non pago è strozzato anche da una pressione fiscale insopportabile, da decenni.

Secondo il governo i baristi dovrebbero sdoppiarsi, per controllare il terribile lasciapassare verde, e rinunciare a un introito di prima fascia per la loro attività. Senza risarcimenti, senza aiuti, senza sostegni. La solidarietà ai baristi è doverosa, in un momento così difficile per tutta la Nazione e per la sua disastrata economia.

Stelio Fergola