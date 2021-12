Roma, 28 dic – “Ormai siamo diventati il paese dei tamponi o ancor meglio ‘Tamponificio Italia’”, tuona Matteo Bassetti. “I tamponi – scrive su Facebook l’infettivologo – non vengono richiesti da un medico e quindi interpretati, ma sono diventati come le ‘Zigulì o i ‘preservativi‘. Li prendi quando vuoi, al ‘banco’, li puoi ordinare sul web e te li fai addirittura da solo. Non so bene con che metodo”.

Tamponi come preservativi

Posto che adesso è tutt’altro che facile trovare i tamponi, non si può dire che alcuni scienziati spicchino per finezza e capacità comunicativa. Si dirà che non sono prerogative così essenziali e che tutto sommato a loro si chiede ben altro, ad esempio di fornirci indicazioni chiare su come affrontare un’epidemia. Ecco, la sensazione è invece di avere di fronte un teatrino sempre più stucchevole, con esperti di virus abbagliati dalla luce dei riflettori e al contempo in preda all’incertezza. Non si spiegano altrimenti certe uscite, con infettivologi arrivati a paragonare i tamponi ai preservativi.

L’evitabile spettacolarizzazione sul Covid

“Oppure ti metti in coda per ore per poter andare a fare capodanno in sicurezza (si fa per dire) o finire la quarantena imposta dal figlio che è aveva un positivo in classe. Che senso ha tutto questo? Il rapido – scrive ancora Bassetti – può dare falsi negativi (fino al 40% dei casi), falsi positivi e in ogni caso offre un’istantanea del momento in cui è stato fatto. Torniamo a fare i tamponi ai sintomatici e finiamola con questo sistema che rischia di paralizzare il nostro paese”, sottolinea ancora”.

Il ragionamento potrebbe anche filare, peccato per lo scivolone iniziale. Perché tra canzoncine di Natale, rivelazioni sulla propria vita privata e discutibili paragoni tanto per catturare un minimo di attenzione, sembra ormai di assistere alla mera spettacolarizzazione sul Covid. Evitabile, quantomeno evitabile.

Alessandro Della Guglia