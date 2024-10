Cos’è la guerra? Toni Capuozzo spiega i conflitti ai ragazzi

Roma, 22 ott – Uno sguardo aggiornato e profondo sulle nuovi e “vecchi” conflitti che scuotono oggi il mondo: dall’Ucraina al Medio Oriente passando dalle azioni di terrorismo alle missioni di pace, con un occhio attento alle nuove tecnologie utilizzate in guerra nel nostro tempo. Tutto questo e molto altro nel nuovo libro di Toni Capuozzo, uno dei volti più noti del giornalismo italiano, arricchito dal contributo del generale dell’Esercito Francesco Ippoliti e dalle straordinarie illustrazioni di Armando Miron Polacco.

La guerra raccontata ai più giovani

Dopo aver seguito conflitti da una parte all’altra del mondo ed aver visto con i propri occhi gli effetti delle guerre, dai Balcani alla Somalia e dal Medio Oriente all’Afghanistan e Iraq, Toni Capuozzo ci regala oltre 280 pagine dense di domande, risposte e spunti di riflessione principalmente rivolte ai ragazzi. Un vero e proprio manuale per spiegare e comprendere le dinamiche della guerra in questi tempi così complessi. “Capita che mi chiedano se ho avuto paura. Sì, spesso. A volte, abbiamo bisogno di avere paura, di misurarci, per capire quanto teniamo a noi stessi, agli affetti che ci circondano, alla nostra vita“, così ha affermato lo stesso autore riguardo l’essenza del proprio lavoro.

Le facce dei conflitti di oggi

Presentato solo qualche giorno fa anche a L’Aquila, dopo poco più di un mese dal termine della seconda edizione del fortunato festival culturale e letterario “L’Aquila Città del libro”, il saggio del decano dei reporter italiani getta luce sulle ombre e misteri di una delle eterne costanti della storia umana. La guerra, con le sue molteplici facce, è stata considerata a ragione inevitabile, ingiustificabile o addirittura a volte come unica scelta legittima ma mai come inspiegabile. Proprio in questo solco s’inscrive lo scopo dell’ultima opera di Toni Capouzzo: spiegare la guerra.

Andrea Grieco