Bruno Labate e il primo sequestro delle Brigate Rosse: una storia italiana di sindacalismo ancora taciuta

Roma, 21 ott – Il prossimo 23 ottobre ad Alseno presso il castello di Castelnuovo Fogliani, alle ore 20:30, si terrà la presentazione del documentario “Sequestro Labate. Prove tecniche di terrorismo”.

Bruno Labate e il primo sequestro delle Brigate Rosse

Il docufilm realizzato dall’UGL pone l’accento su una storia italiana dimenticata ovvero quella del rapimento da parte delle Brigate Rosse a Torino nel 1973 del sindacalista della CISNAL Bruno Labate. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale – che patrocinerà l’iniziativa – e l’Unione Generale del Lavoro di Piacenza verrà dato spazio al protagonista di quei fatti, Labate, che interverrà raccontando la propria vicenda e con essa uno spaccato d’Italia taciuto per troppo tempo dove politica, lotte sindacali e terrorismo s’intrecciarono.

Un modo per gettare luce su una pagina oscura della storia del nostro Paese. Il sequestro di Labate non fu un episodio marginale, ma uno delle prime dimostrazioni della capacità delle Br di compiere veri e propri atti terroristici. Il tutto in nome di una ossessione antifascista al limite del paranoide, per cui la CISNAL nel comunicato di rivendicazione del rapimento diventa uno “pseudo-sindacato fascista che i padroni mantengono nelle nostre fabbriche per dividere la classe operaia” e gli stessi terroristi rossi si dicono “decisi a stroncare ogni tentativo delle canaglie fasciste di radicarsi nelle fabbriche” e proclamano la necessità di colpire i fascisti ovunque, mettendo poi nello stesso calderone Almirante e Andreotti.

Il programma dell’evento

Parteciperanno al dibattito il Segretario dell’Unione territoriale di Piacenza Pino De Rosa e Riccardo Uberti Segretario dell’Unione territoriale di Milano con la moderazione di Lorenzo Cafarchio. L’evento si inserisce nel quadro di una serie di incontri culturali incentrati sulle lotte sindacali organizzati da UGL, a corollario dell’attività di tutela del lavoro e dei lavoratori svolta quotidianamente dai sindacalisti dell’Unione Generale del Lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’UTL all’indirizzo email: piacenza.ugl@gmail.com.

