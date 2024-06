Costa d’Avorio ed energia solare, un processo in corso: la situazione

Roma, 29 giu – Come molti altri Stati africani anche la Costa d’Avorio vuole aumentare la produzione di energia per garantire lo sviluppo: la buona notizia è che lo stua facendo usando fonti rinnovabili. Al momento il 70% dell’energia prodotta proviene dalla combustione di idrocarburi, mentre il rimanente 30% da fonti idroelettriche. Il governo si è quindi posto come obiettivo di aumentare la produzione da fonti rinnovabili portandola al 50% entro il 2030. La fonte di approvvigionamento è ancora una volta il solare.

Costa d’Avorio ed energia solare

In passato sono stati costruiti diversi impianti off-grid ma adesso il governo vuole andare oltre e promuovere la costruzione di grossi centrali solari da collegare alla rete elettrica. Un esempio in tal senso è la centrale inaugurata nel 2023 a Boundiali, nel nord del Paese. La scelta di costruire questa centrale è casuale visto che il Nord, a differenza del Sud, ha un clima arido dove il sole splende tutto l’anno, permettendo capacità di accumulazione maggiore.

Struttura e prospettive

Questa centrale dispone di ha 68mila pannelli solari importati dalla Cina, si estende per 36 ettari e produce 80 megawatt di energia, abbastanza per fornire elettricità’ a 430mila famiglie. Il costo di questa centrale e’ stato di 75,6 milioni di euro. La costruzione è stata finanziata non solo dal governo della Costa d’Avorio ma anche da un prestito tedesco, oltre che da sostegni – stranamente a fondo perduto – della Ue. A costruire questa centrale e’ stata la societa’ francese Eiffage, la quale ha formato manovalanza locale non solo per costruire questa centrale ma anche per gestirla creando cosi’ posti di lavoro in un’area ad alto tasso di disoccupazione.

Giuseppe De Santis