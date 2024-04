Contadine della Costa d’Avorio creano cooperativa per aumentare i loro guadagni

Roma, 27 apr – In Costa d’Avorio sono ancora molte le donne che lavorano nell’agricoltura, al punto che uno studio del 2020 dimostra che la percentuale sia attualmente del 43%. A complicare le cose c’è il fatto che solo l’8% di esse possiede la terra che coltiva, mentre per gli uomini la stessa percentuale è del 22%: peraltro, in caso di morte del marito, esse rischiano di perdere la loro terra visto che l’eredità viene concessa quasi sempre alla famiglia di provenienza del maschio. Questa situazione è uno dei motivi per cui molte donne contadine vivono in povertà e cercano di emigrare in Europa, ma un gruppo di esse ha deciso di rimanere per provare cambiare le cose.

Le donne in Costa d’Avorio e la cooperativa

Nel nord della Costa d’Avorio, più precisamente nel villaggio di Fapaha, un gruppo di contadine ha formato una cooperativa per produrre e vendere vegetali e legumi, allo scopo di massimizzare i loro guadagni e non dipendere da sussidi o altre forme di assistenza. Nello specifico queste donne vendono i vegetali e legumi coltivati alle mense della scuola del villaggio permettendo loro di avere un reddito garantito e alla scuola di avere prodotti a chilometro zero.

Produttività

La quantita’ di vegetali e legumi coltivata è notevole, basti pensare che su 40 ettari di terra sono state prodotte 25 tonnellate di vegetali mentre su 18 ettari sono state ricavate 10 tonnellate di legumi. La nascita di questa cooperativa è stata agevolata dagli aiuti forniti dal World Food Programme, ovvero il programma delle Nazioni Unite che si batte per eliminare la fame nel mondo. Grazie a questi aiuti le contadine hanno ricevuto attrezzi agricoli e consigli su come vendere al meglio i loro prodotti. Ciò dimostra non solo l’importanza ma anche la lungimiranza di aiutare gli africani nei loro paesi, permettendo loro di guadagnarsi da vivere dignitosamente senza dover emigrare.

Giuseppe De Santis