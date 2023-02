Roma, 28 feb – Scafisti d’oro, oltre che carnefici. I trafficanti di esseri umani che hanno traghettato i clandestini verso la morte sulle spiagge di Cutro avevano un tariffario non esattamente economico, come riporta Il Secolo d’Italia.

Scafisti a peso d’oro: gli ottomila euro a testa per portare persone a morire gridano vendetta

Non solo assassini, ma pure ben retribuiti. Sale la rabbia dopo ciò che emerge sugli scafisti “di Cutro”, ovvero coloro che hanno condotto i clandestini proprio a Steccato di Cutro, vicino Crotone, dove oltre sessanta persone hanno trovato la morte ieri. Nel frattempo, sul posto, proseguono le ricerche della Guardia Costiera, supportata dalla Guardia di Finanza: ad ora sono 63 le vittime, con l’ultimo corpo recuperato di una ragazzina di 14 anni. In mattinata è previsto l’intervento delle motovedette S.A.R., finora inutilizzate a causa delle pessime condizioni metereologiche

La follia inconsapevole dei clandestini

Il punto a cui siamo arrivati è un nuovo stadio del dramma della clandestinità, con tutte le vittime che comporta sia tra chi affronta questi viaggi (sopravviva o meno) sia chi è costretto a subire il fenomeno. Spicca su questo tema proprio il costo delle traversate. Ottomila euro è, infatti, un record: appena qualche anno fa la media di prezzi per superare il Mediterraneo era di poco superiore a tremila euro. Lascia onestamente sbigottiti il fatto che gli stessi clandestini non si rendano conto o più probabilmente nulla sappiano di cosa li aspetta. Difficile in ogni caso che l’elemento della follia non sia largamente presente, come del resto ci ha dimostrato anche la storia passata. Si pensi al novembre 2022, quando sulle coste spagnole furono trovati tre clandestini aggrappati al timone di una petroliera: quella storia, come tante altre, ci testimonia la follia di molti dei cosiddetti “migranti”. Capaci di spendere cifre iperboliche – con le quali nel loro Paese non vivrebbero poi così male – per poi trovare addirittura la morte sulle coste italiane.

Alberto Celletti