Roma, 12 feb – Luigi Di Maio è il nostro ministro degli Esteri. Di certo quindi sta facendo molta pratica con l’inglese, visti gli impegni internazionali che gli competono. Una lingua a lui più congeniale – come aveva chiosato Vittorio Feltri – perché priva di congiuntivi. Tuttavia il titolare della Farnesina si è fatto un po’ prendere la mano. Infatti in conferenza stampa, parlando dell’epidemia cinese che sta allarmando tutto il mondo, ha pronunciato “coronavirus” in un mix maccheronico italo-inglese: “coronavairus”. Il video è diventato subito virale, perché in un discorso completamente in lingua italiana, sentire pronunciata la parola “virus” (che viene dal latino e significa “veleno”) come la pronunciano gli anglofoni fa sorridere. Forse che Di Maio voleva essere più internazionale possibile? O magari avrà pensato che “vairus” denotasse maggiore competenza scientifica, oltre che linguistica?

Insomma, l’ex capo politico del M5S, un tempo celebre per una consecutio temporum tutta sua, farcita di arditi neologismi verbali, ora ha decisamente fatto un salto di qualità, all’altezza del suo incarico, sfoggiando la parlata perfetta per i summit internazionali (questa sì che è una parola inglese: si pronuncia “sammit”).

Ma no, è che si sta impegnando con l'inglese. Senti come pronuncia vairus pic.twitter.com/HS8aUOTdVt — Daniele F. (L'indignato) (@IndignatoDenji) February 11, 2020

Adolfo Spezzaferro