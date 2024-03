Eurotecnica, a Roma un convegno da non perdere sulla tecnologia del futuro

Roma, 13 mar – Organizzato dal Centro Studi Radio Kulturaeuropa, Eurotecnica promette faville: il convegno ospiterà alcuni tra i maggiori intellettuali del pensiero non conforme.

Eurotecnica, il convegno presso Horafelix

Il titolo completo è il seguente: “EuroTecnica: Orientamenti su Politica e Tecnica nel Terzo Millennio”. La libreria Horafelix sarà come al solito presente ospitando un evento dai molteplici aspetti interessanti, come spesso ha fatto in questi anni. Saranno presenti intellettuali del pensiero non conforme, giornalisti, ma anche rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale. Il confronto sarà sulla Rivoluzione tecnologica in atto, ed in particolare sul ruolo svolto dall’AI. Che impatto avrà l’Intelligenza Artificiale sulla politica e sulle forme di rappresentanza è argomento estremamente fertile, e delle stesse AI ci siamo occupati anche su queste pagine a più riprese. E la rivoluzione tecnologica in generale? Come proseguirà la pedagogia e la scuola, già oggi protagoniste non proprio eccelse di una società in declino?

Un appuntamento da non perdere

La data da segnare è dunque quella di sabato 16 marzo, alle ore 17.00. Per approfondire un tema dirimente della nostra epoca ma anche per maturare una visione più concreta del futuro che ci attende. Come comunicato dagli organizzatori, gli atti del Convegno saranno raccolti in una pubblicazione che sarà edita dalle Edizioni Passaggio al Bosco.