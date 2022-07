Roma, 22 lug – Fabrizio Corona premier? Per carità, Dio ce ne scampi, è solo una (orribile) fantasia. Ma l’ex-fotografo, sui social, provoca, riportato anche da Today. E a quel punto ci può – forse – anche divertire.

Corona si “autoproclama” premier del futuro



Il caos politico è così elevato da portare ad effetti perversi, esterni alle questioni, forse ancora più ridicoli di quelli interni. E così qualcuno approfitta del disordine e decide, come molti altri, di parlare di politica. A caso, o quasi. È accaduto alla trasmissione Iceberg, su Telelombardia. Dove i telespettatori hanno assistito a una candidatura a sorpresa: quella di Fabrizio Corona a premier. L’ex-fotografo lo ha annunciato pomposamente: sarà lui il nuovo presidente del Consiglio tra cinque anni. A questo punto ci si chiederà: perché tra cinque anni e non adesso? Ma è ovvio: Corona si presenta come persona seria, sebbene con il curriculum storico di re dei paparazzi. Non ci si candida ora, sarebbe troppo presto organizzarsi. Ma al prossimo giro, contate su di me. Eggià.

“Rinnovare la classe politica”

Ma indovinate un po’ quale spunto poteva mai produrre Fabrizio Corona novello candidato a premier? Ovviamente, il rinnovo della classe politica, grazie al giusto uomo che sappia governare il Paese. E chi sarà mai questo uomo? Il nuovo astro nascente della politica italiana annuncia il suo futuro così: “Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute”. Non vediamo l’ora, caro Fabrizio. Ci manchi – in tutti i sensi – soltanto tu.

Alberto Celletti