Verona, 22 lug — Si è accanita sul marito uccidendolo a martellate e coltellate, mentre lui dormiva, dopo nemmeno quattro mesi di nozze: così Edlaine Ferreira 36enne brasiliana, è rea confessa dell’omicidio del consorte, l’autotrasportatore Francesco Vetrioli, 37 anni. L’assassinio si è consumato nella notte tra martedì e mercoledì. «Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto, e così ha fatto anche ieri, ripetendomi sempre che non ho i documenti». La donna ha riferito spontaneamente ai carabinieri di aver agito intorno alle 3:30 del mattino, nella camera matrimoniale del loro appartamento a Bussolengo, «io ho preso un martello e un coltello e l’ho colpito mentre dormiva». Lo riferisce il Corriere. Brasiliana killer uccide il marito a martellate

Il pm Carlo Boranga l’accusa di aver ucciso il coniuge, «colpendolo in camera da letto, mentre questi dormiva, con un martello da carpentiere al cranio per 4 volte e poi con un coltello per 18 volte al torace ed alla schiena». Ora la 36enne brasiliana si trova in stato di fermo in carcere a Montorio e rischia l’ergastolo per la triplice aggravante contestata: «l’avere commesso il fatto con premeditazione, l’avere agito contro il coniuge e l’avere approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, avendo colpito la vittima mentre dormiva».

Rea confessa