Futuro e identità: una “bella sfida per non restare impantanati

Roma, 22 nov – Il 27 novembre presso la Libreria Horafelix a Roma, sarà presentato il volume “Eurotecnica“, lavoro collettivo del Centro Studi Kulturaeuropa edito da Passaggio al Bosco Edizioni che prova a conciliare futuro e identità in un’ottica propositiva. Ci saranno numerosi e qualificati interventi, mentre le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale di UGL, Francesco Paolo Capone.

Futuro e identità, la sfida

Futuro e Identità è la raccolta degli Atti del Convegno organizzato dal Centro Studi Kulturaeuropa a Roma il 16 marzo 2024. Ma soprattutto, “Futuro e identità” è una bella sfida per non restare impantanati nel ricordo immaginario del beato-tempo-che-fu (il quale, poi, tanto “beato” non è stato) con il rischio di evocare, a fronte dei nuovi scenari tecnologici, impossibili scorciatoie “luddiste” (tanto sterili, quanto improduttive). Oggi la grande sfida è il futuro, con cui bisogna imparare a misurarsi, senza perdere di vista i valori fondativi della nostra civiltà, la civiltà europea, “malato del mondo”, piegata com’è su sé stessa, sulla sua cronica stanchezza spirituale, incerta nell’immaginarsi all’altezza delle domande presenti e della sua Storia, soffocata da un incerto processo d’integrazione continentale. Nonostante tutto l’Europa non è ancora morta. “Inciampa, arranca e può fermarsi, ma ha ancora la forza di stare in piedi e di suscitare l’invidia e l’odio di tutti gli altri. E’ proprio da questa constatazione di fatto, piaccia o non piaccia, che deve muovere la Riconquista” – scrive Marco Scatarzi, in premessa ad Eurotecnica. Ed è da questo punto di partenza che il Centro Studi KulturaEuropa intende procedere per la riappropriazione della Tecnica e la sua possibile sintesi con la Politica e lo Spirito del tempo.

Centro Studi Kulturaeuropa