Telepass: ecco gli aumenti sui costi del telepedaggio autostradale

Roma, 22 nov – Dal 1° luglio 2024, Telepass ha introdotto significativi aumenti tariffari sui suoi piani di telepedaggio autostradale e servizi accessori, impattando notevolmente sui costi mensili degli automobilisti. Tra aumenti dei pedaggi autostradali e rincari sul telepedaggio, mettersi in autostrada non è mai stato così costoso.

Gli aumenti e le alternative

Dopo gli aumenti dei pedaggi autostradali in vigore da gennaio, ora sono scattati anche i nuovi rincari del Telepass. Dal 1° luglio 2024, infatti, il canone Telepass “base” (ex Telepass Family) è passato da 1,83 a 3,90 euro al mese: un aumento di oltre il 113%. Dietro questi aumenti c’è quello che la società definisce un “nuovo posizionamento sul mercato consumer” e che le consentirebbe di diventare “il principale operatore di mobilità integrata”. In sostanza, la società punta a offrire un servizio completo e digitale nei sistemi di pagamento legati alla mobilità. Fortunatamente (in questo caso) il sistema dei pagamenti “drive through” è stato liberalizzato da una direttiva Ue del 2019 che ha introdotto l’interoperabilità dei sistemi di pedaggio a livello europeo. Infatti in Italia abbiamo tre operatori che si contendono il mercato: Telepass, UnipolMove e MooneyGo; ai clienti privati un dispositivo che consente di pagare. Oltre ai classici servizi di pagamento offerti attraverso il dispositivo, le app sviluppate dagli operatori di mercato offrono anche l’opportunità di pagare molti altri servizi legati alla mobilità (servizi di sharing/noleggio, taxi, bollettini/PagoPA, bollo, tagliando, mezzi pubblici e molto altro). Al momento quindi UnipolMove e MooneyGo, offrono il servizio di telepedaggio ad un canone mensile inferiore rispetto a Telepass. Il servizio “Pay per use” UnipolMove ha un costo pari alla metà del costo Telepass, 50 centesimi al giorno solare di utilizzo, e nell’offerta base prevede canone gratuito per un 1 anno sul primo dispositivo, e canone zero sul secondo. Tra i servizi offerti da UnipolMove ci sono quelli legati ai parcheggi e alla mobilità, sconti per i pedaggi delle moto e per le polizze di assicurazione di UnipolSai, presso le cui agenzie si possono attivare gli abbonamenti compreso quello Small Business per le partite Iva. Il Pay per Use di MooneyGo invece costa 10 euro per l’attivazione e la consegna del dispositivo e 2,20 euro solo nei mesi in cui si usufruisce del servizio.

La Redazione