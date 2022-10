Roma, 28 ott – Il tetto ai contanti ha iniziato a far discutere, come riporta Tgcom24. Ma a Palazzo Chigi si sta studiando una mediazione che, forse, potrebbe portare a una soluzione sul problema.

Tetto ai contanti, la bufera dopo la proposta



Il tetto ai contanti ha portato alle solite proteste provenienti da sinistra. La proposta di legge presentata dalla Lega di innalzare la soglia attualmente sui 2mila euro ma nel 2023 ancora in programma di essere abbazzata a 1000) ha generato un vespaio, anche all’interno della stessa maggioranza: Giorgio Mulé di Forza Italia, ad esempio, non lo ritiene una priorità). Di certo, una priorità è considerata dal Carroccio, che lo ritiene un intervento urgentissimo, tanto da avere una precedenza anche in Manovra. Una priorità è considerata anche dal premier, per cui l’allentamento di un tetto troppo restrittivo sarebbe cosa buona, sebbene non sulle soglie di 10mila euro proposte dal senatore leghista Alberto Bagnai.

La mediazione della Meloni



Un vertice a Palazzo Chigi con i ministri Giorgetti, Fitto e Calderone ha portato a una mediazione proposta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il compromesso potrebbe così far orientare il governo su un tetto che potrebbe stare sui 5mila euro. A queste cifre pare che l’accordo si chiuderà, ma non è assolutamente scontato che sarà quello il quantitativo indicato nella prossima Legge di Bilancio. Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ci potrebbe essere anche una soglia più bassa: “Vedremo se 2mila, 3mila o 5mila euro”.

Alberto Celletti